Los Artificios de Gio

Susana Gio Fernández Bencosme es una joven fotógrafa, sintógrafa y artista digital que encontró en la inteligencia artificial (IA) la manera de llevar su arte a nuevas dimensiones. Su obra pone los medios científicos y tecnológicos a disposición de la fotografía y logra, mediante estos, transmitir un mensaje que va más allá de cualquier artificio.

Su primera exposición personal, titulada precisamente Artificios, acapara espacios desde el 1º de julio hasta el próximo 11 de agosto, en la Galería Provincial Pedro Esquerré de la ciudad de Matanzas. Es la primera exposición en la provincia que recoge obras fotográficas trabajadas en fineart, y la primera en el país que incluye una obra realizada solamente con IA, o lo que se conoce como sintografía.

La expo, compuesta por doce piezas trabajadas en arte digital y puesta en escena con retoque fineart pictórico, sitúa al público frente a un universo artificioso. No solo por la cuestión artística, sino también por el tema que encierra: los roles de género.

—¿Por qué Artificios?

—Artificios surge por mi forma tan característica de hacer las obras, partiendo principalmente de una base fotográfica con puesta en escena donde dispongo de todo lo necesario para realizar una simulación de una época antigua, en este caso el barroco. Luego en postproducción incorporo elementos que recurren a esa atmósfera, con los más avanzados programas y tecnología que tenga a mi disposición.

“También Artificios porque presento, por un lado, a la mujer empoderada desempeñándose en oficios que en algún momento fueron considerados solo para hombres; y por otra parte, resalto la belleza masculina para demostrar que puede ser también sujeto de la obra de arte y principalmente del fineart. De este modo dejo al descubierto si los roles de géneros son o no construcciones artificiosas como el propio arte”.

Lea también: Artificios: Elipses en el tiempo

—¿Por qué autorretratos?

—Surjo como autorretratista en tiempos de pandemia. Al no poder contratar modelos comencé a enamorarme de mis autorretratos. Me resultaba más fácil expresar mis ideas a través de mi propio cuerpo. Es increíble porque eres el artista y a la vez sujeto de la obra de arte. Además, cuando pase el tiempo veré todas mis facetas representadas y eso me encanta.

—El fineart es una manera de convertir a la fotografía en obra de arte, resaltando lo estético por encima de cualquier otro valor, ese es tu estilo. Pero, ¿por qué usar también IA?

—Me brinda más libertad creativa. Me permite romper con todos los límites y estándares que a veces por cuestión de épocas, recursos o presupuesto no puedes reflejar en tu obra. Es algo novedoso que enriquece aún más el arte que hago. Muchas de las piezas de la expo remiten al espectador a otra época, fotografías que de no ser por las IA no se hubiesen logrado. Se pueden combinar sintografías, fineart y llevar la fotografía a otra dimensión.

—El uso de la IA en la fotografía es un tema que suscita debate entre los críticos y artistas visuales de la actualidad. La problemática surge al preguntarnos si la manipulación de la imagen mediante un recurso tan potente pone, o no, en duda su veracidad. ¿Cómo asume Gio este reto?

—En primer lugar, mis obras muestran al artista, en este caso yo, dominando la IA y nunca a la inversa. El realismo, la buena composición de la imagen, el encuadre, el manejo de la luz, son elementos de la fotografía que me permiten mantenerme fiel a ella. Soy legal con mi público. Creo imágenes a partir de una base fotográfica que combina escenografía y modelos con fotomontajes a través de softwares y aplicaciones. No utilizo las IA para manipular la realidad sino para enriquecerla. Soy ante todo fotógrafa y ese será siempre el principio para cada una de mis creaciones.

—¿Cuáles son los próximos proyectos?

—Artificios estará abierta al público durante el mes de septiembre en Colón. Luego iremos trasladándola a otras provincias. En el mismo período estaré con una exposición totalmente nueva en Ginebra, Suiza. Además, en estos momentos me preparo para participar en la quinta Bienal de Arte Contemporáneo de Salermo, en Italia, que tendrá lugar de octubre a noviembre de 2023. Lo más importante es que seguiré mostrando mi arte en Cuba primero, que es mi país, y luego para el resto del mundo”.

Gio Fernández es graduada de Fotografía Profesional en la Escuela de Fotografía Creativa de la Habana. Cuenta con disímiles cursos internacionales sobre Fineart e IA, en ciudades como Santiago de Chile y Madrid.

A sus 19 años, mantiene una corta pero exitosa carrera. Sus obras están en portadas de prestigiosas revistas dentro y fuera del país, como es el caso de la Revista Cubana de Fotografía Negra, o de la revista digital Forager Fineart Photography, entre otras.

En el año 2022 resultó tercer lugar en la Categoría Fotografía en la IV Bienal Internacional de Arte de Armenia (BIARCO), en conjunto con la Bienal Internacional de Colombia. También este 2023 recibió el Premio XXVII Salón Provincial de Artes Visuales Roberto Diago Querol. Además obtuvo Premio con el Tríptico de Autorretratos por el Comité provincial de la UNEAC. Solo por mencionar algunos de sus galardones.

Durante el mes de junio la artista fue incluida en el Top 35 Fotógrafos de Cuba, respecto a lo cual expresa: “Para mí constituye un honor que mis obras estén presentes junto a las de excelentes fotógrafos de todo el país. Supone un compromiso con mi público, con mis profesores, conmigo misma, y es una responsabilidad inmensa con mi propio arte”.

(Por: Emily Barrios Pérez, estudiante de Periodismo y Lisandra Verdecia Morales/ Fotos: Yorexi Cordero Horta)