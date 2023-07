“Me quedo con quienes confiaron”, sentencia Jonder Martínez

“Me quedo con quienes confiaron y apoyaron incondicionalmente en los distintos momentos de mi carrera deportiva”, dijo Jonder Martínez Martínez, campeón olímpico cubano, durante emotiva ceremonia de despedida del béisbol activo en el estadio Victoria de Girón, en esta urbe.

Martínez Martínez, poseedor de una envidiable hoja de servicios en sus más de 25 años de trayectoria, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que quisiera que lo recordaran como el pícher que se entregó por completo en cada salida al diamante, en cada aventura sobre la llamada “lomita de los martirios”.

En el acto de despedida Jonder arribó en automóvil al coloso ubicado en la avenida Martín Dihigo y paseó por todo el terreno de juego, saludó a los cientos de aficionados presentes, abrazó a integrantes de los equipos de Artemisa y Matanzas, y vivió un íntimo momento con parte de su familia.

Tengo muchas emociones encontradas, inclusive los muchachos del Cocodrilos me decían en tono de broma que no llorara y le respondía que no, que los hombres no lloran, pero creo que no ha sido posible contener las lágrimas ante el reconocimiento de todo un pueblo, agregó el derecho natural del municipio artemiseño El Mariel.

Fotos del autor.

El también subtitular del I Clásico Mundial de Béisbol adelantó que de ahora en adelante intentará ayudar a las jóvenes revelaciones del picheo en la provincia de Matanzas a convertirse en mejores atletas y, al propio tiempo, buscará tener mayor presencia en la vida de sus hijas.

Susely Morfa González, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia y Marieta Poey Zamora, vicegobernadora del occidental territorio, acompañaron al estelar serpentinero en su retiro oficial, que pone fin a una excelsa carrera de 26 temporadas al máximo nivel de la pelota en la mayor de las Antillas.

Jonder Martínez Martínez, de 45 años de edad, logró 192 victorias y 31 salvamentos en Series Nacionales de Béisbol, en las cuales acumuló además, mil 850 ponches, 18 lechadas y efectividad de 3.66 carreras limpias por cada nueve innings de labor, según refleja el sitio oficial de este deporte en la Isla.

