Una serie de moda a nuestro pesar

13 razones del por qué (en inglés, 13 Reason Why) es una serie de misterio y drama basada en el libro de Jay Asher que lleva el mismo nombre, bestseller del New York Times en julio de 2011.

Creada por Brian Yorkey y teniendo como principales productores a Selena Gómez y Tom McCarthy, en su elenco protagónico presenta a los jóvenes actores Dylan Minnette (Clay Jensen), Katherine Langford (Hannah Baker), Justin Prentice (Brice Walker) y Alisha Boe (Jessica Davis); es un producto de ficción que aborda temas muy duros y reales: como las agresiones sexuales, el consumo de drogas, el suicidio, entre otros. Fue emitida por Netflix el 31 de marzo de 2017 y finalizó con una cuarta temporada el 5 de junio de 2020.

Su trama gira en torno a una adolescente que se suicida luego de ser víctima de abusos sexuales, buylling y otros factores, provocados por sus compañeros de escuela. Antes de morir, graba una cinta de casetes en donde detalla las 13 razones por las que decidió quitarse la vida.

Según cuenta su protagonista, Katherine Langford, al sacar a la luz estos temas tan difíciles, la serie puede ayudar a los espectadores a hablar de ellos. Es por eso que desde su aparición en la pantalla ha tenido gran aceptación, sobre todo en los jóvenes, pero también lo más interesante es que la mayor parte de su público fueron personas adultas, generalmente padres de esos adolescentes, que encontraron en la serie una manera de alertarse e instruirse sobre lo que puede ocurrir en la vida de sus hijos y que muchas veces no se dan cuenta.

Con un elenco magnífico, sobre todo de sus protagonistas, se crea un ambiente de tensión constante entre ellos, dándole a cada capítulo un aire distinto a los demás, pero sin obviar su historia principal. Ambientada en un condominio de los Estados Unidos, muestra las diferentes clases sociales y cómo influyen cada una con sus pros y sus contras.

Al tratar aspectos tan chocantes y polémicos, resultó una alerta para los padres pero también para psicólogos y especialistas en línea de ayuda, al notar que desde su estreno aumentó la búsqueda en Google de temas afines; por ejemplo, cómo suicidarse, y también se dio la tendencia de que muchos jóvenes escribían su propia lista de 13 razones por las cuales lo cometerían.

La serie resulta un reflejo de la sociedad existente, totalmente recomendada a adultos y principalmente a los jóvenes que se sientan identificados con estos elementos o no. Si eres víctima de acosos y buylling, tienes en tus manos una herramienta para saber cómo sobrellevar estos problemas y entender que el suicidio no constituye una opción, pero si no te sientes identificado es una manera de entender las consecuencias que pueden traer actos tan deleznables que a día de hoy siguen existiendo.

(Por Camila Pérez Domínguez, estudiante de Periodismo)

Lea también