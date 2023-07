Cocodrilos de Matanzas: Se empata la porfía en el 26 de Julio

La sequía con el madero sentenció a los Cocodrilos que cedieron hoy 5 carreras por 2 ante los Cazadores en el segundo desafío del play off.

El abridor Renner Rivero mostró descontrol en el segundo ininng y un sólido doble impulsó las dos primeras carreras para Artemisa, que logra sacarlo de la lomita.

Al rescate se sube al montículo Noervys Entenza pero con un fly de sacrificio entra la tercera anotación de los artemiseños.

Otro tubey impulsa dos más para los occidentales que aprovechan cualquier resquicio de duda en el lanzador, que finalmente con un ponche logra salir del martirio.

El experimentado Cocodrilo logró frenar la ofensiva de los Cazadores con la ayuda de la defensa, mientras a la altura del sexto un jonrón en solitario de Yadil Mujica abría las anotaciones de los matanceros.

En el séptimo se animaron los rojos y el grueso del line up fabricaba otra para acercarse en el marcador.

Pero no fue suficiente. El pitcheo rival se mostró dominante y lograron llevar el play off igualado hacia el pantano de los Cocodrilos.