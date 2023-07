Carbonera sonríe a “la sombra” de un aeropuerto (+ Fotos)

Aida Santana del Sol suele conversar con las plantas: desde su hogar en Carbonera, un poblado costero situado entre Varadero y Matanzas, la anciana próxima a cumplir 87 años de edad encontró, desde hace algún tiempo, nuevas motivaciones para vivir.

En los últimos años Aida ha sentido, más fuerte que nunca, el cariño y apoyo de trabajadores del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez, segundo más importante del país, institución que apadrina a la circunscripción número ocho del Consejo Popular Carbonera.

Cuando pasan unos días sin que me visiten me siento triste, pero no tengo quejas de ellos, me ayudaron recientemente a reparar los muebles de la sala y a organizar el jardín, sin contar que se preocupan por el más mínimo detalle relacionado con mi salud, comenta la octogenaria.

Como Aida otros ancianos de la comunidad sienten hoy el apoyo de los profesionales aeroportuarios, que en su mayoría residen en la propia localidad y se empeñan en hacer de Carbonera un lugar mejor, uno donde sus hijos puedan disfrutar de una infancia plena, sin necesidad de trasladarse a la ciudad cabecera provincial o al polo turístico de sol y playa.

Belkis Amador Pérez, coordinadora general de la Unidad Empresarial de Base Aeropuertos Varadero, ve el apoyo comunitario como una combinación de acciones para revitalizar la infraestructura del poblado, con otras actividades de corte social para lograr el disfrute de los distintos grupos etarios.

Se ha trabajado en la construcción de parques infantiles, una sala de cine en 3D, discoteca para niños, círculo social, además del mantenimiento a centros educacionales, la reparación de calles y aceras, entre otras muchas labores que pudiéramos enumerar, cuenta la directiva.

No obstante, Belkis piensa que la gran victoria del Aeropuerto en Carbonera radica en haber cambiado la imagen de la gente, con nuevas incorporaciones de personas al trabajo, mejoras en la atención a 28 familias en condiciones de vulnerabilidad y ampliación de servicios básicos como el de urgencia médica, con una ambulancia disponible a muy corta distancia de los necesitados.

Osmani Sánchez Díaz, Secretario del Comité del Partido Comunista de Cuba en la terminal aérea, considera que las transformaciones mucho influyen en la conducta de la población local, que en las elecciones más recientes elevó la asistencia a las urnas desde un 60 hasta un 94 por ciento.

A los transportistas del “Juan Gualberto Gómez” les distinguen las ganas de hacer, la sensibilidad y el respeto, por ello nos acercamos a esa comunidad de manera espontánea, consciente y solidaria, y sobre todo con muchísimo amor, refiere Sánchez Díaz.

Si alguien conoce de Carbonera, de sus pobladores y del enorme cambio experimentado de un tiempo a la fecha es Yamileth Smith Castañedo, delegada de la circunscripción y compañera de vida de quien fungiera como delegado en el pasado reciente.

Yo vivía detrás de una persiana en espera del regreso de mi hija desde Varadero o Matanzas pero eso ya cambió, ahora los jóvenes tienen posibilidades de pasarla bien en la propia localidad, con espacios renovados y programas de actividades bien diseñados, señala.

Aquí celebramos lo mismo un cumpleaños que el Día del Trabajador de la Aviación Civil y los vecinos más que espectadores son protagonistas, por ello me siento feliz y alerto, vamos a sostener lo que logramos y mejorar lo que debemos para cuidar la sonrisa del pueblo, sentencia. (John Vila Acosta, ACN)