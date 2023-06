Estrenos animes para la temporada de verano

Como ya viene siendo costumbre, aquí les traemos la lista de animes a estrenarse en la temporada de verano, con lo poco que sabemos sobre cada uno más algunas valoraciones, para que nuestros lectores amantes de la animación japonesa puedan armar su selección de imperdibles.

En términos generales se repiten una buena cantidad de secuelas de obras exitosas y se mantiene la tendencia de la sobreexplotación del género de magia y fantasía, pero entre serie y serie hemos encontrado un par de novedades que vale la pena probar.

Jujutsu Kaisen segunda temporada

Fecha de estreno: 6 de julio

Sin duda el peso pesado de esta lista, no por gusto está entre los animes más esperados del año. Continúa la historia de Yuji Itadori un estudiante con habilidades físicas excepcionales que se une a la escuela de magia para combatir maldiciones. Junto a Megumi Fushiguro y Nobara Kugisaki.

Todo indica que en esta segunda temporada se cubrirá el arco que presenta la relación de Satoru Gojo con Suguru Geto y su primer encuentro con Toji Fushiguro, el padre de Megumi. Por otra parte, veremos el tan esperado arco del «incidente de Shibuya».

Uno de los obligatorios a ver este verano, lo que recomendamos ver la primera temporada además de la película para poder entender a cabalidad la trama.

Bleach: Sennen Kessen-hen – Ketsubetsu-tan

Fecha de estreno: 8 de julio

Ichigo Kurosaki, un sustituto de Shinigami, lucha contra Hollows en el pueblo Karakura. Junto a sus aliados Orihime, Sado y Uryuu, se enfrenta a la amenaza de Yhwach, un rey Quincy. Yhwach planea destruir el mundo humano y la Sociedad de Almas. Con una invasión en dos frentes, Ichigo y sus amigos se unen a antiguos aliados y enemigos para detener a Yhwach y salvar el mundo.

Este es el esperado segundo arco del reinicio de la saga que adapta la última parte del popular anime de peleas y poderes. Según la productora aún restan tres arcos para terminar la historia por lo que tenemos Bleach para rato.

Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto

Fecha de estreno: 9 de julio

Después de pasar años sometido a una empresa que le aplasta el espíritu, la vida de Akira ha perdido todo su esplendor. Vive en un apartamento repleto de basura, su sueldo es lamentable y ni siquiera tiene el valor para confesar su amor a su hermosa colega. Pero cuando un apocalipsis zombie arrasa su ciudad, encuentra la motivación necesaria para vivir por sí mismo.

Por lo que muestra su tráiler tiene todas las papeletas para ser una de las mejores series de la temporada, con una animación vistosa y un estilo muy acorde con la historia que cuenta. Si el guion cumple será una de las obligatorias este año.

Hanma Baki: Son of Ogre segunda temporada

Fecha de estreno: 26 de julio

Anime de peleas entre hombres peligroso y super musculosos. Este arco contará la historia de cómo Baki intentará seguir creciendo para poder derrotar a su padre. La novedad es que aparece el eslabón perdido, un hombre gigantesco congelado en un glacial y como no podía ser de otra manera lo descongelan para organizar un torneo de artes marciales a ver quién puede derrotarlo.

Kengan Ashura temporada 2

Fecha de estreno: Septiembre

Otro anime de peleas entre hombres peligrosos y musculosos, solo que la trama de esta gira en torno a un torneo de artes marciales entre empresas multimillonarias que parodian a empresas reales.

Bastard!! Ankoku no Hakaishin segunda temporada

Fecha de estreno: 31 de julio

El reino de Metallicana está siendo atacado por los Cuatro Señores del Caos, un grupo de villanos determinados a causar destrucción. El Sumo Sacerdote Geo libera al poderoso mago Dark Schneider para salvar el reino, pero este tiene sus propios planes en mente.

Un anime lleno de referencias a los animes de los años 80, la fantasía oscura y el heavy metal.

Mushoku Tensei II: Isekai Ittara Honki Dasu

Fecha de estreno: 3 julio

Mushoku Tensei es un isekai que sigue la vida de Rudeus Greyrat, un hombre que renace en un mundo de fantasía como un niño prodigio. Rudeus busca redimirse y aprovecha sus conocimientos previos para convertirse en un poderoso mago. La segunda temporada mostrará un lado más aventurero del protagonista, presentará nuevos personajes y unos hermosos fondos.

Masamune-kun no Revenge R

Fecha de estreno: 3 de julio

Una comedia romántica que sigue a Masamune Makabe, un chico que en la secundaria era acosado por la más linda de la escuela, Aki Adagaki, debido a su obesidad. Tras un verano entrenando en las montañas el muchacho regresa ahora al bachillerato para conquistar a Aki y hacerla sufrir. Segunda temporada de un más que recomendable anime de comedia.

Horimiya: Piece

Fecha de estreno: 1ro de julio

Continuación que «completa» la temporada que salió de Horimiya, pero no se trata directamente de una secuela. Los 12 episodios del anime saltaron muchos arcos importantes del manga. Gracias a la popularidad que tuvo la serie, se decidió completar esos vacíos que quedaban y animar arcos que faltaron en el anime original.

Kanojo, Okarishimasu tercera temporada

Fecha de estreno: 8 de julio

Comedia romántica que sigue a Kazuya Kinoshita, quien alquila una novia llamada Chizuru Mizuhara para superar una ruptura amorosa. En las temporadas anteriores Kazuya ya se vio involucrado con otro grupo de muchachas con personalidades muy distintas que establecen un apego emocional con él y dan complejidad a a la historia.

Chizuru por su parte trabaja como novia de alquiler para pagarle el hospital a su abuela y de paso practicar para desarrollar su carrera en la actuación. Una historia tierna, sencilla y de lo más divertida.

Bungou Stray Dogs quinta temporada

Fecha de estreno: 12 de julio

Continúa la historia que enfrenta a una agencia de detectives, contra la mafia, contra terroristas, todos con poderes basados en los textos de los mejores escritores de todos los tiempos.

Suki na Ko ga Megane wo Wasureta

Fecha de estreno: 4 de julio

Historia de amor entre dos estudiantes tímidos, Komura y Mie, que deberán sentarse cerca en la escuela. Esto generará situaciones incómodas cargadas de humor mientras ambos personajes se conocen más entre sí.

Hataraku Maou-sama!! Segunda temporada

Fecha de estreno: 13 de julio

Hataraku Maou-sama!! sigue la historia del Rey Demonio, que es desterrado a la Tierra y termina trabajando en un restaurante de comida rápida. Bajo el nombre de Sadao Maou, se esfuerza por ascender en la cadena de MgRonald mientras intenta regresar a su mundo y reclutar a sus antiguos esbirros. Comedia con toques de romance y aventura.

Shiguang Dailiren II

Fecha de estreno: 14 de julio

En una pequeña tienda de fotografía llamada «Time Photo Studio», los dos amigos solo Cheng Xiaoshi y Lu Guang brindan un servicio especial: usando sus extraordinarios poderes que les permiten ingresar fotografías, saltan a las imágenes que les traen los clientes para cumplir sus deseos. A través de los ojos del fotógrafo, viven los hechos que rodean la imagen e intentan descifrar cómo resolver la solicitud de su cliente.

Watashi no Shiawase na Kekkon

Fecha de estreno: 5 de julio

Nacida en una familia noble, Miyo es casada con Kiyoka, un soldado tan despiadado que sus prometidas anteriores huyeron. Sin ningún lugar adonde ir, Miyo comienza lentamente a abrir su corazón a su frío futuro esposo.

Shinigami Bocchan to Kuro Maid segunda temporada

Fecha de estreno: 9 de julio

Debido a una antigua maldición, todo lo que toca el Duque muere, lo que hace aún más sorprendente el coqueteo de su criada. Comedia y romance con toques sobrenaturales.

Liar Liar

Fecha de estreno: 8 de julio

En la Isla Academia, todos los asuntos se resuelven a través de «Juegos» en los que se apuestan cierto número de estrellas, y el estudiante más poderoso se convierte en uno de los Siete Estrellas. Hiroto, un estudiante que se traslada, derrota inesperadamente a la emperatriz más fuerte y se convierte en el pseudo-líder más poderoso de la escuela. Comienza un juego mental lleno de engaños y mentiras.

Nanatsu no Maken ga Shihai suru

Fecha de estreno: 8 de julio

Es primavera en la Academia Mágica Kimberly, cuando los nuevos estudiantes comienzan su primer año. Un chico, vestido con túnicas negras y llevando un bastón blanco y una espada en la cintura, se acerca a la prestigiosa academia. Este joven, Oliver, debe establecer un vínculo con una chica llamada Nanao, hábil con la katana, si quiere sobrevivir a los peligros que le esperan en esta escuela, que no es lo que parece.

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan (2023)

Esta historia volverá a adaptar desde el principio el popular manga Rurouni Kenshin, que cuenta la historia de Himura Kenshin, un vagabundo con un pasado oscuro que llega a Tokio durante la era Meiji.

Allí se hace amigo de una maestra de Kendo, un exladrón, un luchador y un médico, cada uno con sus propios secretos. Juntos, combaten a los enemigos que surgen del pasado oscuro de Kenshin, del cual no puede escapar. Imperdible.

Eiyuu Kyoushitsu

Fecha de estreno: 9 de julio

La historia tiene lugar en la Academia Rosewood, una escuela que forma a los futuros héroes destinados a proteger a la humanidad. La academia solo admite a los más prometedores. Arnest Flaming, una chica con el mejor expediente de la academia, es asignada para guiar a Blade, un estudiante nuevo misterioso pero alegre que se iguala en poder con ella.

Uchi no Kaisha no Chiisai Senpai no Hanashi

Fecha de estreno: 2 de julio

Shinozaki es un empleado de oficina que recibe cuidado y atención especial de su compañera y superior, Shiori Katase. Ella es una mujer hermosa, amable, cariñosa y de estatura baja. Shinozaki espera que sus atenciones no sean solo por obligación, ya que la alegría que muestra al hacerlo revela cada vez más sus sentimientos.

Yumemiru Danshi wa Genjitsushugisha

Fecha de estreno: 4 de julio

Wataru Sajou está enamorado de su compañera Aika Natsukawa y decide acercarse a ella a pesar de sus dudas. Sin embargo, un día se distancia de ella, lo cual sorprende a Aika y la hace pensar si ahora la odia. Ambos luchan por expresar sus sentimientos y creen que su amor no es correspondido. Así comienza una comedia romántica llena de malentendidos.

Jidou Hanbaiki ni Umarekawatta Ore wa Meikyuu wo Samayou

Fecha de estreno: 5 de julio

Después de morir en un accidente de tráfico, me encuentro junto a un lago desconocido. Mi cuerpo no se mueve, no puedo escuchar mi voz y, para mi sorpresa, empiezo a hablar como una máquina expendedora. Me pregunto cómo podré sobrevivir en el calabozo de este mundo de fantasía si no puedo moverme ni tener una conversación significativa.

Dark Gathering

Fecha de estreno: 10 de julio

Keitarou Gentouga es un estudiante universitario que teme a los fantasmas, pero tiene una extraña habilidad para atraerlos. Su amiga de la infancia, Eiko Houzuki, lo ayuda a reintegrarse a la sociedad. Para su rehabilitación, Keitarou se convierte en tutor y su primera alumna resulta ser Yayoi Houzuki, prima de Eiko. Yayoi, a diferencia de Keitarou, busca activamente encuentros con espíritus debido a su deseo de encontrar al fantasma que se llevó a su madre.

Shiro Seijo to Kuro Bokushi

Fecha de estreno: 13 de julio

La querida Santa Cecilia es admirada por los habitantes del pueblo debido a su elegancia y compostura, y comparte amablemente su sabiduría con todos los que la buscan. Sin embargo, cuando se queda a solas, su esperanza se desvanece por completo. Solo el Pastor Lawrence logra mantener a la Santa lo suficientemente serena para que pueda cumplir con sus responsabilidades, y aunque ella lo ponga a prueba, él lo toma como parte de su trabajo diario.

Jitsu wa Ore, Saikyou deshita?

Fecha de estreno: 2 de julio

Ser reencarnado en un mundo diferente con un poder especial es una cosa, pero renacer como un bebé y ser abandonado por tus padres reales porque piensan que eres inútil, es algo completamente distinto. Ahora, el recién nacido Reinhart, o Hart para sus nuevos amigos, debe abrirse camino en un mundo peligroso. Afortunadamente, posee una magia que es realmente excepcional.

Level 1 dakedo Unique Skill de Saikyou desu

Fecha de estreno: 8 de julio

Satou Ryouta, un asalariado atrapado en una empresa explotadora, de repente se encuentra en un calabozo en un mundo extraño. Los monstruos dejan caer objetos como botín y con la ayuda de Emily, descubre que sus estadísticas son débiles. A pesar de su nivel bajo, Ryouta posee la habilidad única más poderosa: «Habilidad de Botín: Todo S». Ahora, debe luchar por sobrevivir en este extraño mundo, desafiando su fortaleza y debilidad.

Sugar Apple Fairy Tale Part 2

Fecha de estreno: 7 de julio

Continuamos la historia de Anne y Shall que descubrimos durante la temporada anterior. Anne, ahora maestra del azúcar, hará todo lo posible por recuperar su conexión con Shall.

Higeki no Genkyou to Naru Saikyou Gedou Last Boss Joou wa Tami no Tame ni Tsukushimasu

Fecha de estreno: 10 de julio

Pride Royal Ivy es el jefe final y una villana malvada en el juego otome «To a Beam of Light With You». Cometió innumerables crímenes, desde esclavizar a su hermano adoptado hasta abusar de su posición contra los sirvientes. Una estudiante de secundaria en Japón reencarna en el cuerpo de la princesa Pride y busca cambiar su destino. Utilizando sus habilidades especiales, se propone salvar a su padre y convertirse en una gobernante benevolente.

Ryza no Atelier: Tokoyami no Joou to Himitsu no Kakurega

Fecha de estreno: 2 de julio

Ryza no Atelier cuenta la historia de Stout Reisalin, una joven que vive en la Isla Kurken en busca de emociones. Un día de verano, descubre un bote abandonado y decide aventurarse al continente en compañía de sus amigos Marslink Lent y Mongarten Tao. En su viaje, Ryza se encuentra con el alquimista Vollmer Empel y su compañero Decyrus Lila, lo que la lleva a descubrir la magia de la alquimia y desentrañar los misterios que rodean su hogar.

Tonikaku Kawaii: Joshikou-hen

Fecha de estreno: 12 de julio

Nasa, a petición de su antigua profesora de secundaria, se encuentra enseñando programación en una escuela exclusiva para chicas. Rodeado de la energía adolescente, lucha por mantener la calma mientras se siente nervioso en su interior. Con un novio caprichoso y secretas admiraciones, Nasa se enfrenta a dilemas románticos que van más allá de la programación.

Helck

Fecha de estreno: 12 de julio

Un héroe solitario derrota al Rey Demonio. La humanidad celebra, mientras los habitantes del mundo demoníaco se preparan para un torneo que decidirá quién será el próximo Rey. Tres meses después, el torneo avanza sin problemas, aunque el favorito para ganar es un héroe humano llamado Helck.

Este proclama su odio hacia los humanos mientras derrota fácilmente a sus oponentes demoníacos. Sin embargo, sus verdaderas intenciones detrás de su apariencia alegre siguen siendo un misterio. Red Vamirio, uno de los «Cuatro Reyes Celestiales», cuestiona las motivaciones de Helck y busca descubrir sus verdaderas intenciones.

Undead Girl Murder Farce

Fecha de estreno: 6 de julio

A finales del siglo XIX, la esposa de un vampiro es asesinada y se llama al detective conocido como el «usuario de la jaula» para resolver el crimen. Sin embargo, tanto el detective como la jaula cubierta que lleva consigo guardan más secretos de los que parecen. Después de todo, al enfrentar un caso que involucra a un monstruo, puede que solo otro monstruo sea capaz de comprenderlo.

Su animación y arte lucen de lo más interesante, en mi opinión es uno de los animes de la temporada que podría sorprender.

Temple

Fecha de estreno: 9 de julio

Akemitsu Akegami siempre escuchó de su padre que «nadie puede vivir solo»… pero está decidido a desafiar esa creencia. No quiere ser como su padre y está dispuesto a renunciar a las tentaciones mundanas. Sin embargo, el templo al que decide unirse está lleno de mujeres, incluyendo aquella joven que despertó sus pensamientos impuros.

Dekiru Neko wa Kyou mo Yuuutsu

Fecha de estreno: 8 de julio

Cuando Saku decidió acoger a un gato negro callejero, nunca imaginó que se convertiría en su compañero de vida y encargado del hogar. Pero Yukichi, un gato gigante que sobrepasa a Saku en tamaño, no es un felino ordinario. Él se enorgullece de sus habilidades culinarias y siempre se emociona cuando encuentra una buena oferta en el supermercado. Aunque Saku aún no tenga todo bajo control, al menos cuenta con Yukichi a su lado.

Shuumatsu no Walküre II Parte 2

Fecha de estreno: 12 de julio

La humanidad logró una sorprendente victoria en el torneo Ragnarök, una serie de 13 peleas que determinarán su destino. Zeus, líder de los dioses, envía al semidiós Heracles a la siguiente ronda para vengar al panteón griego humillado. Brunhilde decide utilizar a Jack el Destripador como su campeón, dejando a la humanidad indecisa sobre a quién apoyar.

Mientras tanto, las tensiones entre los diferentes panteones divinos aumentan, y los rumores de un traidor ponen en peligro la unidad de aquellos que buscan aniquilar a la humanidad.

Genjitsu no Yohane: Sunshine in the Mirror

Fecha de estreno: 25 de julio

En la pintoresca ciudad portuaria de Numazu, donde las montañas se encuentran con el mar, se guarda un secreto. La historia de una chica que todos conocen, pero nadie realmente comprende. Desde su infancia, Yohane ha luchado por encajar en su entorno, evitando el contacto con las personas mientras busca su lugar en el mundo.

En ese enigmático escenario, camina junto a una chica con la que no puede ser sincera, sumergiéndose en un mundo lleno de misterios que le resultan sorprendentemente familiares. A medida que un nuevo amanecer se asoma en el horizonte, el destino de Yohane está a punto de desvelarse.

Seija Musou: Salaryman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi

Fecha de estreno: 7 de julio

Un día, el Dios del Destino de la Tierra y el Dios Principal de Galdardia hicieron una apuesta. El Dios del Destino perdió y seleccionó diez almas comunes para entregar. El Dios Principal de Galdardia les otorgó nuevos cuerpos a esas diez almas. Entre ellas, se encontraba un asalariado que desafiaba su destino de muerte.

AI no Idenshi

Fecha de estreno: 8 de julio

En un futuro cercano, los humanoides con inteligencia artificial representan el 10% de la población. El Dr. Sudo Hikaru, también conocido como Moggadeet, es un médico que trata problemas de robots y humanoides. Realiza procedimientos médicos ilegales, como una operación para reescribir la memoria de un androide infectada por un virus informático. Surge la pregunta: ¿puede considerarse que una existencia reemplazada por datos de respaldo sigue siendo la misma?

Okashi na Tensei

Fecha de estreno: 4 de julio

Un prometedor pastelero muere sin lograr su sueño de crear el mejor pastel del mundo. Pero se le da una segunda oportunidad al reencarnar como Pastry Mille Morteln, un niño de nueve años decidido a triunfar. Sin embargo, en el mundo mágico, enfrentará desafíos desconocidos. Para acercarse a su anhelo, Pastry deberá aprender a luchar, usando su conocimiento de repostería y descubriendo la magia en el camino.

Spy Kyoushitsu segunda temporada

Fecha de estreno: 13 de julio

Hace una década, la humanidad presenció el potencial mortal de las armas debido a la Gran Guerra. Para evitar otra catástrofe, los gobiernos recurren al espionaje. En la República Din, Lily aspira a convertirse en espía y se une al equipo Lamplight. Con otras seis chicas, deben completar una «Misión Imposible». Seguiremos las aventuras de este salón de clases particular en su segunda temporada.

Ayaka

Fecha de estreno: 2 de julio

Yanagi Yukito, un huérfano, tiene un encuentro fatídico con un extraño discípulo de su difunto padre. Este enigmático individuo lo lleva a Ayakajima, su lugar de origen, compuesto por siete islas envueltas en rumores de criaturas míticas llamadas «Mitama» y dragones. En Ayakajima, Yukito se encuentra con los demás discípulos de su padre, quienes se dedican a preservar la armonía de las islas. Sin embargo, el frágil equilibrio que protegen enfrenta un inminente colapso.

Mononogatari segunda temporada

Fecha de estreno: 4 de julio

Los Saenome sellan espíritus que poseen objetos y amenazan a la sociedad. Hyouma se enfrenta a los tsukumogami, pero debido a traumas del pasado, es dado la tarea de comenzar a tratarlos mejor. Empezando por vivir con Botan, una joven cuya familia consiste en seis tsukumogami. En la segunda temporada, se esperan más misterios y aventuras de este dúo.

Lv1 Maou to One Room Yuusha

Fecha de estreno: 1ro de julio

Hace diez años, el héroe Max derrotó al Señor Demonio. Para recuperar su poder, el Señor Demonio cayó en un profundo sueño… pero al despertar, su cuerpo es solo una versión chibi de su temible forma.

Curioso por ver qué hace su enemigo, el Señor Demonio visita a Max, solo para descubrir que el poderoso héroe vive en un sucio apartamento de una habitación. El Señor Demonio decide mudarse con Max y ayudar a su antiguo enemigo a convertirse nuevamente en un oponente formidable.

Synduality: Noir

Fecha de estreno: 11 de julio

En el año 2222, las Lágrimas de la Nueva Luna, una lluvia misteriosa, devastaron a la humanidad. Surgieron criaturas deformes que devoraban a los humanos, obligando a la humanidad a refugiarse en Amasia, una ciudad subterránea. En este oscuro escenario, se encuentran con Magus, una Inteligencia Artificial. Así comienza la historia de cómo los humanos y la IA buscan su verdad en un mundo amenazante.

Nanatsu no Taizai: Ensa no Edinburgh Parte 2

Fecha de estreno: Agosto

Segunda temporada de la secuela de Nanatsu No Taizai. Tristan, el hijo de Meliodas y Elizabeth, hereda el poder del Clan de la Diosa y puede curar las heridas de las personas, pero a menudo termina lastimando a otros debido a su incapacidad para controlar su poder del Clan de los Demonios. Para proteger a su familia, Tristan se dirige al Castillo de Edimburgo y se encuentra con una serie de nuevos amigos en el camino.

BanG Dream! It’s MyGO!!!!!

Fecha de estreno: 29 de junio

No hay información sobre este título actualmente, pero sabemos que sigue a otro grupo de chicas que forman una banda.

Yami Shibai 11

Fecha de estreno: Julio

«Yami Shibai» es un anime de terror japonés que presenta historias de miedo cortas y escalofriantes. Cada episodio cuenta una historia independiente basada en leyendas urbanas y cuentos de terror populares. La animación se caracteriza por su estilo sombrío y minimalista. El anime ha ganado popularidad por su enfoque en narraciones impactantes en un formato rápido y de atmósfera inquietante. Esta es su temporada 11.

Hyakushou Kizoku

Fecha de estreno: 8 de julio

Antes de convertirse en mangaka, Hiromu Arakawa pasó siete años trabajando como agricultora en Hokkaido. Familiarizada con las diversas emociones que forman parte del trabajo agrícola, captura las duras realidades de la cría de ganado lechero en Japón mientras arroja luz sobre este estilo de vida en una serie de episodios hilarantes.

Cardfight!! Vanguard: will+Dress tercera temporada

Fecha de estreno: 8 de julio

Tercera entrega de un anime de cartas al mejor estilo Yu-Gi-Oh.

Shadowverse Flame: Seven Shadows-hen

Fecha de estreno: 8 de julio

Quinta temporada de Shadowverse Flame, donde seguimos a Light Tenryu y su historia que se desarrolla en Shadowverse College, una institución que entrena a jugadores profesionales del juego Shadowverse.

Ikimono-san

Fecha de estreno: 8 de julio

Animaciones cortas basadas en el juego (y corto) creado por Atsushi Wada, llamado My Exercise.

Kyoukai Senki: Kyokkou no Souki

Fecha de estreno: Julio

El Japón futurista postguerra se encuentra dividido en cuatro regiones militares en conflicto. Amou, un huérfano de 16 años, reconstruye un AMAIM abandonado. Encuentra a Gai, una IA autónoma que necesita energía. Juntos se enfrentan a la opresión y luchan por la liberación del pueblo japonés. Esta es una nueva entrada en la franquicia.

Puede encontrar animes aquí.