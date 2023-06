Atleta cubana Laina Pérez se hace viral en redes sociales ante hermoso gesto deportivo

La atleta cubana Laina Pérez, quien compitió en la prueba de tiro deportivo de 10 metros con pistola de aire, cedió este martes la medalla de bronce a la mexicana Alejandra Cervantes, tras su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Este acto se llevó a cabo luego de que la deportista cubana se presentara frente a la organización para devolver el bronce y entregárselo a Cervantes, pues manifestó que no estaba de acuerdo con la reglamentación que le entregó la presea por el cuarto lugar en dicha prueba.

De acuerdo con la normativa de Centro Caribe Sports, para esta edición de los Juegos, ninguna delegación puede ser premiada en los tres primeros lugares de una misma competencia, debido a que acapararía el podio. Por esta razón, la medalla debe pasar automáticamente al cuarto lugar.

El pasado domingo, las tiradoras mexicanas Andrea Ibarra, Alejandra Zavala y Alejandra Cervantes se apoderaron del podio gracias a sus actuaciones, sumando mil 704 puntos.

No obstante, aunque las tres estuvieron presentes en la premiación de esta prueba, el Comité Organizador comunicó posteriormente que la medalla sería para Laina Pérez.

En una ceremonia realizada en un salón, los dirigentes solicitaron a Cervantes retirarse la medalla y entregarla a Pérez. Sin embargo, al recibirla, la tiradora cubana la devolvió inmediatamente, ya que, explicó, dicha decisión no era justa con la legítima ganadora.

“La persona que hizo el reglamento no fue atleta, y si lo fue, se le olvidó enseguida, porque es injusto que alguien que se lo gane, por ser del mismo país que las dos anteriores (condecoradas), no se la pueda llevar a su casa”, dijo Laina.

A pesar de haber desafiado las normas, la deportista proveniente de Cuba remarcó su desacuerdo y las consideró absurdas.

“Realmente no tienen ninguna justificación. Creo que es absurdo. No sé en tiempos anteriores por qué pasaba eso; pero la medalla no es mía, la medalla es de ella”, reiteró.

(Con información de Agencia de Noticias Mexicanas)