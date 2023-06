Matanzas vs Villa Clara, bajo el efecto del empate

La disputa del quinto partido de futsal entre Matanzas y el primero contra Villa Clara sorprendió con un empate de 4 goles la tarde de ayer en la Sala Amistad ubicada en zona villaclareña.

“Este fue el primer partido de Matanzas fuera de casa, los nervios estaban potentes y las ganas de los muchachos de jugar en otro tabloncillo los emocionó tanto que la salida tarde de Matanzas y la llegada tarde a Villa Clara por cuestiones de trasporte les afectó en el partido por no tener tiempo para descansar, pero no bajó su motivación , afirma Ángel Sánchez Zamora”, entrenador.

Recordamos que el equipo de Matanzas para llegar a donde está, necesitó de mucho esfuerzo y dedicación, tanto de los jugadores como del colectivo técnico, por el poco apoyo del Inder en su formación en la primera edición del Campeonato, factor que no los detuvo, sino que los hizo aún más fuertes, los forjó de abajo, con miles de trabajos y sacrificios.

“Al llegar tarde el partido previsto para las 3:00pm se aplazó para las 4:00pm, igual no tuvimos mucho tiempo para descansar, y esto afectó un poco visto desde el colectivo técnico, pero no a los muchachos, ellos estaban muy motivados y concentrados, lo han estado desde el inicio, obviando los contratiempos y dando lo mejor de ellos en esta Liga”, afirma Ángel Sánchez Zamora.

Este año no hubo refuerzo de Villa Clara como pasó en la anterior edición pero esto no influyó en que algunos conocían la forma de juego del conjunto naranja, factor que los ayudó para estar siempre arriba en el marcador.

“El partido de ayer fue menos complicado al compararlo con el de Mayabeque, estuvimos ganando siempre pero la falta de conocimiento en cuanto a reglas nos golpeó, no fue el mejor partido pero confío en los buenos resultados del segundo, aclara Thondike”, capitán.

Un partido enredado, el primer tiempo fue como un “tócame, y después te toco”, Matanzas comienza arriba, luego Villa Clara empata, y vuelve Matanzas a la delantera con 2 goles, donde Villa Clara empata, terminándose 2 a 2 la primera mitad.

En la segunda mitad los rojos anotan de picada dos goles y los naranjas vuelven a empatar con dos goles, por ende no fue un mal resultado a pesar de jugar como visitantes.

Con goles de Javier Pampin Oriol, Alejandro Fidel San Martín Thondike, Andy Pérez García y Reniel González Pantoja, logran este empate.

En estos momentos Javier Pampin es el jugador con más goles en el equipo con 6 goles acumulados.

“Me siento bien por los goles claro, es una de las maneras en las que puedo ayudar al equipo, pero eso es fruto de todo el trabajo que hacemos, todo es gracias a mis compañeros y lo que más importa al final es lograr la victoria”, Javier Pampin.

Según el refuerzo habanero, lo diferente del partido fue no aguantar la ventaja que tenían en todo momento, algo que en otros partidos no nos ha pasado, tal vez porque no hemos permitido tanto goles o el rival no ha sido tan fuerte como este.

“El partido de hoy fue difícil, contra un buen rival, creo que lo pudimos haber ganado, estuvimos siempre arriba lo que rápido nos empataban, tenemos que aprender a aguantar los partidos porque cometimos algunos errores que al final terminaron en gol para ellos, pero no es nada que no se pueda mejorar”, expone Javier Pampin.

“Si bien nos afectó un poco la parte del descanso, a pesar de físicamente estar bien preparados, también nos pasó la cuenta algunas novatadas, las cuales iremos superando en el camino”, Thondike.

Un partido difícil, contra un similar muy bueno y con amplia experiencia y formación, pero eso no fue motivo para que el team Matanzas de futsal no lograra acumular puntos. (Roxana Rodríguez Martínez)