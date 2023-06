En Matanzas, primera Feria de Comercio Electrónico

Como parte de las estrategias que desarrolla la provincia de Matanzas en pos de estimular el interés de la población por el comercio electrónico, se desarrolla esta mañana en la Plaza del Viaducto la Primera Feria de Comercio Electrónico.

Con la presencia de 22 organismos entre las que se incluyen 3 MIPYMES, 7 trabajadores por cuenta propia y otras entidades como Cimex, TRD, Pinturas Vitral, Labiofam, entre otras, se comercializan alimentos, aseo, bebidas y otros productos altamente demandados.

Según precisó Geobel Quintero, coordinador del Gobierno Provincial que atiende la Distribución, este tipo de espacios se desarrollarán los terceros sábados de cada mes y tendrán la particularidad del cobro mediante los canales de pago Transfermóvil o ENZONA, además del necesario acompañamiento de instituciones como el Banco, Xetid, Etecsa, el Parque Científico Tecnológico y los Joven Club de Computación para asesorar a la población y crear las condiciones necesarias para insertarse en esas pasarelas de pago.

Yoelbys González Hurtado, cliente de la Feria dijo que es una muy buena opción ante las dificultades para obtener efectivo, pero no debe ser excluyente para las personas que no dispongan de recursos como un móvil o tarjeta, pues hay productos de alta demanda y que no se encuentran en otros lugares.

Al mismo tiempo expresó que si se quiere promover el comercio electrónico estas mismas opciones de pago deben habilitarse también en las tiendas que muchas veces tienen los POS rotos.

Diego Castilla, presidente del Parque Científico Tecnológico de Matanzas precisó que es necesario que las personas comprendan la necesidad de emigrar hacia el comercio electrónico para el pago de productos y servicios, pues se han hecho esfuerzos a nivel de país para que ello tenga un impacto directo en la vida de la población y hoy los resultados todavía no son los esperados.