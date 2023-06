Desde Cárdenas, Cuba al natural

Enmarcado en las celebraciones por el Día Mundial del Medio Ambiente, cada año se desarrolla en Cárdenas el Salón de Fotografía Cuba al Natural, auspiciado por el Centro de Servicios Ambientales de Matanzas y la Casa Sede de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas (ACAA) de la Ciudad Bandera.

En cada edición se confieren premios en cinco categorías: Sociedad y naturaleza, Paisaje, Fauna, Flora y Macrofotografía, a instantáneas que sean lo más naturales posibles, permitiendo solo el mínimo tratamiento de postproducción (brillo, contraste, recorte u otras pequeñas correcciones).

Cuba al Natural es uno de los principales eventos desarrollados en el año por la ACAA cardenense y de los más esperados por los aficionados al lente en la Ciudad de las Primicias, e incluso, más allá.

OCHOS AÑOS DE VITALIDAD

Este 2023 Cuba al Natural celebró su octava edición y con más vitalidad que nunca. “Pasó de ser un concurso de nivel local, primero, a ser provincial, y ahora incluso nacional” —refiere Rolando Trujillo, gestor del concurso—. “Una de las obras premiadas en esta ocasión es de un fotógrafo de Baracoa y realmente es bastante interesante. Hay que resaltar la gran cantidad de fotógrafos jóvenes que este año también obtuvieron premios, y que se han unido al club de fotografía de Cárdenas”.

Obras del concurso Cuba al natural

El evento no cesó, ni siquiera en los tiempos de la pandemia, donde pasó de su presencialidad al ciberespacio, siendo un incentivo y atenuante en aquellos momentos tan difíciles, tanto para los creadores como para el público que pudo disfrutar el arte desde casa.

“Este es otro de los eventos de la ACAA cardenense que une a los creadores, ellos disfrutan del Salón” —asegura Mauricio González Artiles, presidente de la Casa Sede cardenense—. “Nuestra gente, creadores e infantes, defienden a través de sus obras el medio ambiente”.

Muchos son los fotógrafos vinculados a Cuba al Natural, desde su creación en 2016. Uno de los más asiduos participantes es Deryl Valera: “Lo que me motiva es hacer fotonaturaleza, buscar nuevas y mejores fotos. En particular, los insectos me apasionan, su forma y colores los encuentro atractivos. Y como todas las artes, me gusta mostrarla.

“Los que amamos hacer este tipo de trabajos vamos sumando a lo largo del año fotos y fotos, a veces más de las que uno necesita de estos espacios, para mostrarlas y comparar con otras obras similares”.

El artesano Frank Cobo, miembro del grupo de creación artística Vigía, confiesa que le apasiona la fotografía de naturaleza, lo que le motiva a acudir a cada convocatoria de la ACAA y el CSAM. “Creo que no tiene una explicación, es así de simple, me gusta, conoces un mundo siempre nuevo y lleno de magia”.

“No, no espero lauros. Pienso que ellos son como un sorteo, porque depende de la calidad de las otras obras y de la apreciación de un jurado —asegura Deryl, quien no pierde la oportunidad de agradecer al gestor de Cuba al Natural—. Gracias a su perseverancia se mantiene el evento, el cual ha formado y sigue sumando personas que aman hacer fotonaturaleza. En mi caso, después de unirnos como un club y como amigos, es que me he involucrado y disfrutado de este tipo de fotografía”.

HUELLAS RECIENTES EN CUBA AL NATURAL

Aún en tiempos difíciles y bajo limitaciones económicas, Cuba al Natural mantiene su brillo. La sólida trayectoria del evento, la inspiración de los fotógrafos y los esfuerzos mancomunados de los patrocinadores permitieron que este 2023 tuviera un alto nivel.

“Creo que las expectativas fueron cumplidas, logramos hacer el Salón —refiere Trujillo satisfecho, aunque reconoce que hubo limitantes por superar—. Íbamos a hacerlo presencial, es decir, que cada autor imprimiera sus obras y las enmarcara. Pero con las condiciones actuales de los precios, temiendo que los fotógrafos no fueran a presentar obras impresas, los gestores del concurso vimos la oportunidad de que el Centro de Servicios Ambientales a través de sus proyectos asumiera el pago de las impresiones, que logramos hacerlo con la entidad estatal Trimagen. Los miembros del Club del Fotografía de Cárdenas prestaron los marcos, y así se logró el salón presencial”.

En Sociedad y Naturaleza, el primer premio correspondió a Alex Daniel Arbolaez; el segundo lugar, a Frank Cobo Blanco; Yirina Valero Hernández alcanzó el tercer escaño; y una mención para Antonio Nores.

En Fauna el puesto de honor lo alcanzó Jany Castro y se entregaron dos menciones: Dariel Abella y Alfonso López.

Deryl Valera llegó a la cima en Macrofotografía y Paisaje. En Macrofotografía Alfonso López obtuvo el segundo puesto, mientras que en Paisaje fue Yirina Valero. En esa categoría la tercera posición correspondió a Olaph Quiala Rodríguez, en tanto para Antonio Nores, una mención.

El Gran Premio de esta edición recayó en Frank Cobo. “Siempre pongo la suerte por delante, aún así reconozco que dentro de mi corta carrera de aprendiz, esta de las libélulas es de las mejores que he hecho”. Lo más sensacional en este artista es que no es la primera vez que alcanza el máximo galardón del evento.

“Paciencia, siempre es la herramienta fundamental, conseguir un buen momento, observar, hacer silencio, no molestar las especies, pasar sin ser visto, para poder ver”.

En el reciente Cuba al Natural solo quedó desierta en primeros puestos la categoría Flora. Se otorgaron menciones a Daryl Varela y Humberto Fuentes. “Hubo calidad en muchas fotografías, aunque en algunas de las categorías nos quedamos quizás un poco por debajo de las expectativas —valora Trujillo—. Esto pasa sobre todo con la parte de Flora, parece que no se entiende bien o los fotógrafos no hacen tantas capturas sobre las plantas. Se aclara que no deben ser fotos de plantas cultivadas, de plantas que no sean cubanas, y muchas veces nos llega una gran cantidad de instantáneas de este tipo, por ejemplo, orquídeas que no son autóctonas”.

El Salón de Fotografía tuvo en esta octava edición un apartado para los niños. Una amplia jornada colateral desarrollaron los integrantes de los proyectos de artes plásticas Jinete Azul, Paso a Paso y Caminos.

“Este año estuvieron cinco provincias presentes y el nivel de las obras se mantuvo. También incluimos el evento colateral con niños, algo que estamos realizando con todos los salones programados en el año por la ACAA. Esta acción infantil se llevó la atención de los organizadores y participantes”.

Sobreviviendo a trabas y limitaciones, el evento demostró que todo es posible cuando se pone verdadero empeño. Un total de 103 obras de adultos y 45 infantiles aunó la octava de esta cita fotográfica que muestra, desde Cárdenas, a Cuba al Natural.

