Opciones de estudios con batas blancas

Desde temprana edad se adquieren legados de índole familiar. Curioso resulta el de Luis Ariel Ramos Soca. Las disímiles enfermedades padecidas por Odalys, su abuela materna, lograron que germinara en él la inclinación por la carrera de Medicina, de la que cursa el segundo año.

“Recuerdo la vez en que, siendo un niño, le dije que, cuando fuera grande, la iba a salvar porque estudiaría esta hermosa y valiosa profesión, me convertiría en médico. Ver cómo la atendían, curaban y con el cuidado que tenían para mitigar sus dolores, logró que creciera en mí esa vocación.

“Con el tiempo no disminuyó tal aspiración. Todo lo contrario, la llama se avivaba cada vez más. Sé de la importancia de unirme a este valioso ejército de las batas blancas en las diversas especialidades, si bien deseo ejercer la Cirugía Plástica”,especialidad quirúrgica que se ocupa de la corrección de todo proceso congénito, adquirido, tumoral o simplemente involutivo, que requiera reparación o reposición, o que afecte a la forma y/o función corporal.

“Para estudiar esta carrera se requiere de actitud y aptitud, pues su ejercicio entraña enorme responsabilidad, pero, a la vez, es bella, abarcadora, y no tiene final. El estudio, investigación y el conocimiento es perenne. Esto facilita el conocimiento y estar apto para enfrentar con éxito padecimientos y salvar más vidas”, aseveró quien de niño, adolescente y en edad juvenil no desperdiciaba un minuto en saciar sus ansias de conocer ese universo mediante filmes, TV o lecturas, fórmulas que fortalecieron su vocación.

FUTURA ESPECIALISTA EN…

La Universidad de Ciencia Médicas de Matanzas (UCMM), fundada en la década de 1970 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, también acoge en su seno a Dayani Sardiñas Carrillo, quien comparte aula con Luis Ariel.

Ella sigue los derroteros de su hermano Pedro Pablo, del cuarto año de la misma carrera, con similares pensamientos acerca del porqué de sus estudios. “Nos une la ocasión, el interés por una profesión sumamente útil, interesante, necesaria, cuyos conocimientos se adentran tan hondo en nosotros, que ese arraigo nos convierte en fieles defensores de la humanidad. No tenemos fronteras, como fieles defensores de nuestras ideas humanitarias de estar allí, donde haga falta atender y salvar a una persona.

Dayani y Luis Ariel son fieles defensores de su vocación por la medicina humana.

“Hasta ahora he participado de observadora en una operación quirúrgica de prótesis de cadera en el Hospital Docente Clínico-Quirúrgico Comandante Faustino Pérez Hernández, y el propósito es inclinarme por la Cirugía, aunque todavía no me decido. También me gusta Pediatría, Ginecología y Dermatología”, aseveró la futura galena.

Adentrarse en el citado y espacioso recinto universitario, colmado de relucientes pasillos que transitan alumnos y profesores, invita a situarse el lado de sus barandas para reflexionar acerca del enorme caudal humano que allí se forja como guardianes de la vida.

Se suman a esos baluartes de la salud pública Brian Taylord Aldama, Abraham Moceda Bonet y Rafael Villalonga, quienes también decidieron unir sus vidas a las Ciencias Médicas, solo que tendrán que esperar a que finalice su período de un año como parte del Servicio Militar Activo. En la actualidad forman parte del colectivo de apoyo a esta universidad, lo que constituye un acercamiento al futuro de sus loables aspiraciones.

Empeño que, concluidos los estudios y graduados, pudiera rebasar las fronteras de Cuba al ser incluidos en las misiones médicas cubanas por el mundo e, incluso, formar parte del prestigioso Contingente Internacional de Médicos Especializados en Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, surgido bajo los ideales de Fidel.

CARRERAS POR LA VIDA

Al arribar al plantel estudiantil, amable resultó el recibimiento brindado por las licenciadas Mairín Errasti García, jefa del Departamento de Ingresos y Ubicación Laboral, y Rosa María Arana, profesora de esta área.

Explican que la carrera de Medicina se divide en tres ciclos: Ciencias básicas biomédicas, Básico-clínico y Clínico. En cada uno de ellos se desarrollan habilidades que permiten al futuro profesional aplicar los conocimientos de Morfología y funciones del organismo humano, establecer una buena relación con el paciente, arribar a un diagnóstico y prestar atención médica integral a individuos, familia y la comunidad.

“El médico general es un profesional altamente calificado, capaz de cumplir funciones asistenciales (atención integral), docente-educativa, administrativa, de investigación y especiales ante situaciones excepcionales.

“El principal puesto de trabajo es el consultorio del Médico y la Enfermera de la familia en la comunidad, en instituciones educacionales y en centros laborales. Además, incluyen aquellos que no requieran especialización en policlínicos, hospitales y otras instituciones donde se presten servicios de Salud por médicos generales”.

ESTOMATÓLOGOS DE ALTA CALIDAD

“La Estomatología, como ciencia de la Salud, se ocupa del proceso salud-enfermedad en el complejo buco facial. Soluciona problemas como: dolor, lesiones benignas y malignas. Manifestaciones bucales en enfermedades sistemáticas, sangramiento y caries, entre otras. El perfil profesional se desarrolla en el nivel primario de atención: servicios estomatológicos: clínicas, policlínicos y hospitales, o secciones en otros sectores, ejecutando acciones de promoción de salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades.

TRABAJO DE ENFERMERÍA

“El enfermero (a) es un profesional con competencia y autoridad para tomar decisiones en el cuidado y ayuda a las personas sanas y/o enfermas, familia, colectivo y comunidad de forma creativa e independiente.

“Realiza funciones asistenciales, administrativas, docentes e investigaciones de alto nivel en instituciones y servicios de los diferentes niveles de atención de Salud, con profundos conocimientos profesionales en las áreas biológicas, psicosociales y del entorno, y habilidades teórico-prácticas en las técnicas específicas, entre otros conocimientos”.

PRÓXIMO CURSO, POSIBILIDADES

Para el curso 2024 las carreras a estudiar en la UCMM son las siguientes, de acuerdo con la información brindada por dicho Departamento:

-Doctor en Medicina

-Doctor en Estomatología

-Licenciado en: Enfermería, Bioanálisis clínico, Higiene y epidemiología, Imagenología y radiofísica médica; Rehabilitación en salud y en Sistema de Información en Salud.

Además, estarán dispuestos los cursos de Técnico superior en Enfermería, Análisis clínico y el de Medicina transfusional.

Se suman los de Técnico superior en: Atención estomatológica, Estadística de Salud, Electromedicina, Higiene y epidemiología, Vigilancia y lucha antivectorial, Prótesis estomatológica y los de Trabajo Social.

“Quienes deseen mayor información acerca de estos estudios en general solo deben acercarse a nuestro departamento para recibirla”, explicó Mairín.

Y aunque todavía se desconoce la cantidad de plazas disponibles para el curso venidero, las posibilidades son amplias, pues a pesar de las actuales circunstancias por las que atraviesa el país, el Estado cubano deposita parte importante de sus recursos financieros y materiales en la formación de nuevos profesionales de la Salud.