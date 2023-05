Avistada tromba en altura sobre zona industrial de Matanzas

Una tromba en la altura fue avistada hoy a la 1:55 minutos de la tarde próxima a la zona industrial de esta ciudad cubana, situada a unos 100 kilómetros al este de La Habana, fenómeno que no ocasionó daños.

La vi y la fotografié, fue muy rápido todo, declaró a la Agencia Cubana de Noticias el joven Henry Delgado Manzor, meteorólogo del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez, quien compartió la imagen a través de su cuenta en Facebook.

Apenas duró unos cinco minutos, no tocó tierra, por eso no se considera un tornado, pero al formarse la tromba en altura lo convierte en una Tormenta Local Severa (TLS); no fue una tromba marina porque tampoco hizo contacto con el mar, refirió el experto.

Las TLS son eventos que presentan uno o varios fenómenos como tornados, granizos, vientos lineales fuertes y trombas marinas; la inestabilidad propia de la época del año condiciona la formación de estos fenómenos, por lo que es común que se formen en cualquier región del archipiélago cubano, explicó.

Pueden ocurrir en cualquier época del año, aunque los estudios del Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) reflejan que el periodo de mayor incidencia en el país corresponde al periodo lluvioso (mayo-octubre), específicamente entre los meses de mayo y julio, apuntó Delgado Manzor.

El Centro de Pronósticos del Insmet pronosticó incremento de la nubosidad a partir del mediodía de este viernes y durante la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en zonas de la costa norte e interior de la región occidental y central del país.