Apartado 1433: El empedrado camino del comercio electrónico en Matanzas

Muchos aseguramientos técnicos y logísticos ha de poseer el comercio online, dondequiera que se trate de organizar, para que satisfagan con rigor las necesidades de los clientes. De no cumplirse con esta regla de oro, entonces no serán pocas las experiencias difíciles, como la narrada por Layneth Reyes Robaina, vecina de la calle 129, No. 20201, entre 202 y 206, edificio 13 plantas, La Playa, municipio Matanzas.

“Tengo órdenes de Tu Envío pendientes por devolución, desde julio del pasado año. He llamado a la tienda y, en el mejor de los casos, anotan el número de orden e informan que llamarán, porque el proceso demora. Pero no me llaman y continúo sin el dinero”, asegura.

Lea también: Crecen operaciones bancarias por canales de pago electrónico en Matanzas

Comenta la remitente que el 21 de julio de 2022 efectuó una compra. Recibió el correo de confirmación donde explicaban que la orden estaba “en proceso”. Sin embargo, afirma que “así está hasta el día de hoy. En la tienda me decían que esperara, que debía estar en devoluciones (ocurre cuando no hay nadie en casa), pero no es mi caso, porque al vivir en altos no tocan a mi puerta, sino que debo bajar.

“Grande fue mi sorpresa al leer que la orden en cuestión, según ellos, no se generó en su sistema contable y, por consiguiente, reembolsarían el dinero, pero aún no lo han hecho. Entiendo que pueden ocurrir problemas, errores, congestiones en la plataforma… pero pagué cada uno de esos kits. Espero atención a este planteamiento”.

Aquí la respuesta de Zulema Moreno Ruiz, gerente general de la sucursal Cimex en Matanzas. Sostiene que “la orden del 21 de julio nunca se generó en el sistema contable, y es por ello que se aprecia en la interfaz de la cliente como “en proceso”, con su consiguiente cancelación. Esto ocurrió por fallas operacionales con la banca electrónica, ya que la pasarela definida por Reyes Robaina, para el pago de sus compras, descontó el importe correspondiente. Sin embargo, la banca electrónica no envía la confirmación a la plataforma, y por ello el pedido es cancelado.

“Por otra parte —argumenta Moreno Ruiz— estas irregularidades impiden el reembolso del saldo descontado de manera automática, de modo que resulta prioridad nuestra el seguimiento a este proceso, en aras de reducir la espera y las molestias ocasionadas.

“Desde el soporte técnico de Tu Envío ya poseemos la certificación de reembolso para cuatro de las órdenes de la remitente. Actualmente, solicitamos información a Etecsa para realizar idéntico proceder con otras dos, y así culminar con la devolución del dinero”.

Por último, la gerente general de Cimex ofreció disculpas por las anomalías descritas, y reconoció que esta modalidad de ventas está sujeta a interrupciones inesperadas en la conexión. No obstante, aseveró que los trabajadores que asumen esta labor esgrimen como premisa la ética y la responsabilidad, siempre animados en mejorar tales prestaciones.