¿Puede una relación de mentira convertirse en un vínculo amoroso real?

El libro que el pasado 2022 revolucionó TikTok como la comedia romántica del año, La hipótesis del amor, ha creado sensación por ser un romance contemporáneo desarrollado en el mundo científico y a su vez tocar importantes temas como el acoso sexual y el abuso de poder. Tiene todos los ingredientes del género: amor, comedia, escenas explícitas de sexo y una trama que engancha y lleva al éxtasis a los lectores.

La historia comienza cuando la protagonista Olive, una doctoranda un poco ermitaña con pasado perturbador, necesita probarle a su amiga que ya había superado su antigua relación. Con este objetivo en mente se deja llevar por un impulso y pierde el control de la situación de la manera más inesperada posible. Se hace muy fácil identificarse con este personaje, pues refleja las inseguridades de los jóvenes en la esfera académica y ¿quién no ha sentido alguna vez que no es lo suficientemente bueno?

Por otra parte, tenemos a Adam, un guapo científico aparentemente engreído con fama de no tener filtro con sus estudiantes, hasta el límite de parecer cruel, que se ve envuelto en una serie de sucesos que prometen cambiar su perspectiva en el amor.

La autora realza la importancia que tienen el mundo de la ciencia y la investigación, y critica la situación precaria en la que viven los doctorandos. A través de una protagonista femenina, concretamente la única de su laboratorio además de la directora, ilustra lo difícil que resulta para ella convivir en un mundo de hombres. Esto queda ejemplificado a partir de situaciones que vive mientras intenta sacar adelante su investigación sobre el cáncer de páncreas. El ámbito académico se presenta como algo a lo que das mucho y te devuelve poco.

Si estás en un bache de lecturas y disfrutas del género romántico no puedes dejar pasar esta novela, pues aunque a priori parezca otra historia llena de clichés y algo infantil, en este caso no podemos juzgar al libro por su portada. No nos engañemos, sí es un relato romántico pero, aún así, sus personajes ocurrentes a la par que atractivos y la irónicas bromas entre los protagonistas te sacarán más de una sonrisa. Una historia divertida y disparatada de dos personas que se quieren con locura aunque hagan todo lo posible por ocultarlo.

Ali Hazelwood, la autora, es una neurocientífica y escritora. Nació en Italia y vivió en Japón y Alemania un tiempo, antes de trasladarse a Estados Unidos. Se desempeña como profesora, labor que combina con la escritura de novelas románticas. Sus personajes principales suelen ser mujeres que desarrollan su actividad profesional en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas.

Su debut literario, La hipótesis del amor, surgió como un fanfiction de personajes de la saga Star Wars (fanfiction es una plataforma creada por y para fans, la cual toma un texto original o persona famosa como punto de partida para crear una nueva historia).

Datos de interés sobre la novela:

Se posicionó como uno de los libros más leídos en la lista del New York Times.

El protagonista Adam se asemeja en cuanto a cualidades y carácter a uno de los personajes más conocidos de la literatura clásica: Mr. Darcy, de Orgullo y Prejuicio.

Otros títulos publicados por la autora: La química del amor y La teoría del amor.

Frases de la obra:

«Basándome en la información disponible y en los datos recogidos hasta el momento, mi hipótesis es que, cuanto más alejada me mantenga del amor, mejor me irá».

«Compórtate con la confianza de un hombre blanco mediocre».

«Cualquier rumor sobre mi vida amorosa se difundirá a una velocidad directamente proporcional a mi deseo de mantener dicho rumor en secreto».

«Un corazón se romperá aún más fácilmente que el más débil de los enlaces de hidrógeno».

«Y ella (…) lo amó aún más por eso. Por mirarla como si fuera el principio y el fin de todos sus pensamientos.»

(Por: María Karla Pérez Romo y Odalis Sosa Dencause)