Parque automotor de Matanzas se revitaliza con nuevo equipamiento

La adquisición de 220 nuevos neumáticos y 175 baterías, durante los meses de abril último y mayo corriente, contribuye a la revitalización del parque automotor en la cubana provincia de Matanzas, que mantiene variantes de apoyo al transporte público desde marzo anterior.

Según explicó a la Agencia Cubana de Noticias Roberto Bernal Villena, director territorial de Transporte, los recursos obtenidos mediante una inversión permitieron recuperar hasta la fecha 40 ómnibus que se encontraban en desuso, además de 25 camiones.

Ahondó en que el recambio de piezas obsoletas posibilitó extender rutas, anteriormente acortadas por el deterioro de los ómnibus, hasta su recorrido habitual, así como también incrementar el número de pasajeros durante los traslados, debido fundamentalmente a las nuevas gomas.

No obstante, existe actualmente un grupo de vehículos en buen estado que no operan debido esencialmente a la inestabilidad en la entrada de combustible, un asunto que golpea a todo el país y del cual no escapa Matanzas, aclaró el directivo.

Bernal Villena subrayó que, en la medida en que se normalice el suministro de combustible, la provincia podrá incrementar rutas locales e intermunicipales tal y como lo hacía en enero o febrero de este año, además de disponer de alrededor del 90 por ciento del parque automotor.

Como respuesta al deterioro del parque y las dificultades en Cuba para obtener neumáticos, baterías y piezas de repuesto, en marzo último se comenzó a implementar en Matanzas una variante de apoyo al trasporte público, que involucró a más de 200 carros estatales de distintos organismos y entidades.

La sensible medida, que impactó de modo favorable y generó amplia aceptación de la población, se mantiene pese a la crisis energética, aunque se reconoce una lógica disminución en el flujo de este tipo de vehículos.