¿Conservadores revolucionarios?

En 1928 los cronistas de la época describían asombrados las escenas de nudismo en la URSS, cómo hombres y mujeres por igual exhibían sus cuerpos desnudos mientras tomaban el sol a la orilla del río Moskva. El naciente socialismo rompía con los moldes de las viejas tradiciones monárquicas y el hombre nuevo tenía que ser, por lógica, mucho más libre.

Aquella realidad contrasta con la moral hasta cierto punto conservadora que asumiría el pueblo soviético tras la Segunda Guerra Mundial y se distanciaría aún más de la actual sociedad rusa.

Este ejemplo nos muestra que un país puede realizar cambios profundos y trascendentales en su modelo social, político y económico, en un plazo de tiempo relativamente corto, pero cambiar un sistema de valores es mucho más complicado.

La Revolución Cubana socializó la educación, la ciencia, la cultura, las artes y el deporte; sin embargo, 62 años no han sido suficientes para erradicar lastres como la homofobia, el machismo, los tabúes sexuales y el rechazo a lo diferente.

Este conservadurismo para nada tiene que ver con posturas políticas, todo lo contrario. He comprobado en carne propia cómo abundan esas personas que se escudan tras el símbolo de la Revolución para manifestar su odio y temor por lo que no comprenden.

Cuando se escribe en un comentario de Facebook “yo soy revolucionario, pero…”, usualmente la frase se completa con un rechazo total hacia conductas y prácticas que deberían ser normales y aceptadas en cualquier sociedad moderna, mientras se edulcora el odio con argumentos morales tan falsos como cínicos.

Los ejemplos sobre este tema sobran, y van desde el rechazo a la cultura alternativa y underground por parte de ciertas personas e instituciones, hasta algo tan simple como no tolerar que los estudiantes tengan el pelo largo o pintado en las escuelas.

Fidel dejó claro que: “El deber de todo revolucionario es hacer la revolución”, un claro llamado a la búsqueda de ese cambio provechoso y constructivo, cuya antítesis es la defensa a ultranza de esos valores, que a la larga no representan nada y terminan provocando más daño que bien.

Tenemos que aprender a respetar tanto la diversidad coma la libertad sexual, hay que estrechar la brecha de género y asumir de una vez la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, estamos obligados a admitir la cultura de los más jóvenes y darles el espacio y la importancia que merecen y, sobre todo, intentar ponernos siempre en el lugar del otro.

Atrincherarse en ese sistema de valores rancio y caduco solo trae consigo discriminación, rechazo y aislamiento. Además, perpetúa y justifica la intolerancia.

Recientemente el beso lésbico en la segunda temporada de la serie cubana Calendario sacó a la luz ese conservadurismo del que hablo; personas que incluso profetizaban la debacle moral de la Revolución, como si el camino fuera marchar hacia el ICRT con antorchas para purgar la institución de “desviados y libidinosos”.

A todos aquellos usuarios de las redes a los que el amor entre dos muchachas casi les provoca un ictus, solo puedo decirles que para llegar a este punto se ha luchado demasiado y que cualquier retroceso sería imperdonable, aún más si vienen de personas que defienden ideales revolucionarios.

Incluso así, ya expliqué que el cambio no ocurre de un día para otro, hay que hacer revolución en cada espacio que tengamos para intentar llegar a todas las personas posibles. Hay que asumir la responsabilidad de educar a quienes aún no se adaptan a los tiempos que corren y no asimilan que el respeto parte de la inclusión y el entendimiento.