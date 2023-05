Banco Popular de Ahorro: 40 años junto al pueblo

El Banco Popular de Ahorro cuenta en Matanzas con 56 oficinas, distribuídas en 22 sucursales, 27 cajas de ahorro y 7 centros de negocio.

En medio de un entorno económico complejo e importantes transformaciones de sus servicios, arriba este 18 de mayo a sus 40 años el Banco Popular de Ahorro (BPA), primero de su tipo fundado por la Revolución. Creado en 1983 con el propósito de fomentar y resguardar los ahorros de la población, esta institución financiera, diversificada y extendida, ha visto transformarse y multiplicarse sus prestaciones en función del desarrollo del país.

Para los más de 800 trabajadores de las 56 oficinas pertenecientes a esta entidad en Matanzas, múltiples resultan hoy los retos por asumir, siempre con la premisa de un servicio personalizado en la atención al cliente.

CUATRO DÉCADAS DE TRANSFORMACIONES Y CRECIMIENTO

“Sin duda es un motivo de celebración llegar a este aniversario 40. Cumplir un aniversario más nos permite mirarnos por dentro y cuando lo hacemos comprendemos no solo lo que hemos representado históricamente sino también los retos que nos quedan por delante”, asegura Belkis Plasencia Cruz, directora del BPA en Matanzas.

“Creo que si algo no debemos perder, y hacia ello va todo el perfeccionamiento de nuestro trabajo, es que el pueblo siga viéndonos como un lugar seguro donde puede depositar sus ahorros y tramitar sus finanzas”, resaltó Belkis Plasencia Cruz, directora provincial del BPA en Matanzas



Con más de 25 años de experiencia en el sector, Plasencia Cruz recalca la trascendencia y el acompañamiento de esta institución en varias transformaciones de especial relevancia para la economía cubana, a lo largo de este tiempo, hitos imprescindibles en los que ha quedado en evidencia su compromiso.

“El BPA se funda mediante el Decreto Ley # 69 del 18 de mayo y sus funciones iniciales, como su nombre lo indica, iban dirigidas a fomentar el ahorro en la población. Esto fue variando con el tiempo y con posterioridad se enfocó en el otorgamiento de créditos de consumo, con los cuales se podían adquirir varios artículos otorgados por estímulo, como televisores, vehículos, entre otros.

Uno de los momentos de especial relevancia en el sector tuvo lugar en 1995, año en que inició el proceso de informatización para el BPA, que hasta entonces realizaba todas sus operaciones de forma manual. Asimismo, en 1997, como parte del reordenamiento del sistema bancario cubano y la creación del Banco Central de Cuba, se nos otorga la licencia universal, con lo cual se abrieron las posibilidades para efectuar todo tipo de negocios, incluyendo las operaciones con empresas”.

Durante estas cuatro décadas, el BPA ha intervenido de forma esencial en procesos como la Revolución Energética, mediante el otorgamiento de créditos para la compra de los artículos electrodomésticos; la implementación en 2005 de las operaciones en dólares; y se ha consolidado como líder en el financiamiento de entidades estatales, personas naturales y los nuevos actores económicos.

MIRAR AL FUTURO A PESAR DE LAS CARENCIAS

Francisco (Bebo) Vidal Tallet, fundador del BPA y actualmente director de la sucursal de Varadero.

Para Francisco (Bebo) Vidal Tallet, fundador del BPA y actual director de la sucursal de Varadero, haber vivido el surgimiento de esta entidad y apreciar hoy su crecimiento es motivo de orgullo.

“Comencé trabajando como auxiliar de contabilidad, cuando terminé el Servicio Militar, en el banco de Medio, esquina Jovellanos. Allí transité por varios puestos hasta llegar a ser administrador, momento en el que me enviaron para la sucursal de Varadero a cumplir una misión de dos años, que se convirtieron en 24 ahora como director.

“Desafortunadamente nos encontramos en una época muy complicada, donde no tenemos muchos de los medios informáticos que necesitamos, hay serias carencias en nuestras oficinas, no solo con la tecnología sino con otros recursos materiales, así como una insuficiente red de cajeros automáticos. Sin embargo, pienso que uno de los aspectos a reconocer es que a pesar de ello no se ha detenido ninguno de nuestros servicios.

“Como banco tenemos varios retos por delante. El más urgente pienso que es el retiro del efectivo circulante en la población, que hoy es enorme, porque se queda en el mercado informal. Otro de nuestros desafíos es generar utilidades, porque lamentablemente el reordenamiento monetario no ha estimulado el ahorro, al permanecer vigentes las mismas tasas. Es algo en lo que estamos trabajando para que se valore y se transforme”, explica Bebo.

De igual modo la atención personalizada que distingue sus servicios constituye para los trabajadores del BPA una premisa. “Siempre nos proponemos que cada cliente salga satisfecho a pesar de las muchas carencias que enfrentamos. Todo el mundo no logra al instante acceder a determinado servicio, pero intentamos que siempre se comprenda”, aseguró Plasencia Cruz.

Otro de los pilares que ocupa a este sector en Matanzas es la atención a los nuevos actores económicos de manera particular en cuanto a la capacitación sobre los principales servicios que se prestan y los procedimientos de algunas operaciones. En dichos encuentros también han quedado plasmadas las necesidades de estos con respecto a la institución.

Plasencia Cruz hizo énfasis, además, como uno de los temas más relevantes a trabajar, en la formación de una cultura en la población en torno a la bancarización de la sociedad. A juicio de la directiva, a pesar de las limitaciones tecnológicas, urge establecer un sistema más efectivo con todas las instituciones implicadas, para que los pagos electrónicos se multipliquen al resto de los servicios que demanda la población.

“Hay que atemperar nuestra realidad al funcionamiento de estas operaciones a nivel mundial, poco a poco, con las dificultades que sabemos nos limitan, pero con la mirada puesta en el futuro”, dijo.