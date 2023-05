Rivero se cita con la historia, no-hitter que roza la perfección

El lanzador cubano Renner Rivero, de 26 años de edad, rozó la actuación perfecta durante el tercer desafío entre Cocodrilos de Matanzas y Vegueros de Pinar del Río, en el cual propinó un juego sin jits ni carreras, ganado por los primeros con pizarra de seis a cero.

En desafío escenificado en el estadio Victoria de Girón, en esta urbe, el diestro natural del municipio de Unión de Reyes caminó toda la ruta con apenas una base por bolas concedida a Jorge Yoan Rojas, único jugador que entro en circulación, al embasarse además por error en fildeo del jardinero izquierdo José Pren.

Rivero confesó en declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias sentirse inmensamente feliz, después de firmar una hazaña al alcance de pocos; me ha llamado todo el mundo para felicitarme, desde familiares cercanos hasta personas poco conocidas, reveló.

Contó, además, que en el séptimo inning Jonder Martínez, exlanzador y campeón olímpico, se le acercó para alertarlo sobre la situación que atravesaba y para aconsejarle que no se relajara en el último tercio de juego en el afán de conseguir la quimera.

Solo me enfoqué en tirar strikes en los primeros envíos para luego poder obligar a los contrarios a irle al lanzamiento que yo escogiera, ahí radicó la clave del éxito, resumió el deportista con experiencia en seis contiendas, con 29 ganados y 18 perdidos, y efectividad de 4.52.

Quiero dedicar el no hit no run a mi madre y mi padre que ya no se encuentra conmigo, así como también a mi hija y una tía que reside en el exterior, aunque sería difícil no pensar en muchas otras personas que han labrado el camino de mi carrera deportiva, subrayó.

De acuerdo a las estadísticas de Benigno Daquinta, se trata del tercer partido con estas características que se produce en el parque Victoria de Girón, mientras Renner se convierte en el sexto tirador de la provincia de Matanzas capaz de conseguirlo.