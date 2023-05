Verso Sentido: periodismo en verso

Nace esta sección ¿quién dijo que el verso del periodista y de nuestros medios dista, si de la historia es un hijo? Verso y verdad: ¡qué prolijo enlace!, ¡qué honda canción al mundo! En esta sección que realidades expone la rima certera pone Verso Sentido a Girón. La décima que hoy estrena esta crónica rimada tiene su esencia ligada al fluir de cada vena, Donar y salvar: escena de humanismo revestida, ¿quién no comprende enseguida su bendita dimensión cuando de una donación pende el hilo de la vida? Matanzas siempre ha contado con voluntarios donantes que en difíciles instantes sus brazos no han apartado, y cuando un desenfrenado incendio angustió el latido de la ciudad, el fluido rojo brotó de sus venas para teñirle las penas de confianza a los heridos. Cuánto nos preocupa ver las bolsas disminuidas, cirugías detenidas a la espera de tener una donación; leer en las redes el anhelo de una familia en desvelo que el dolor de un accidente lanza al reclamo inminente de sangre para un abuelo. Entonces, ya no hay distancia y es hasta el desconocido un ángel que ha decidido calmar la angustia y el ansia. La vena es una ambulancia que entre glóbulo, plaqueta y plasma el dolor aquieta, si en la aguja que abre urgente un horizonte al paciente, la esperanza se concreta. Hoy el centro hospitalario Faustino Pérez convoca a una jornada que toca el corazón solidario, hoy en el itinerario de cada trabajador ser donante es el mejor ejemplo que se practica, solo así se multiplica el milagro del amor. Si amas el futuro y tienes la salvación en tus manos de tu sangre a tus hermanos entrega todo los bienes. Jamás tus aportes frenes, extiende tu brazo fiel, porque recuerda que en él, cuando se extiende enseguida, son como ríos de vida las venas bajo la piel.