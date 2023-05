Marialba Ríos: Vigía es un universo creativo para crecer

Una muchacha menuda y tímida, Marialba Ríos, tiene un paso tan leve que a veces se hace difícil notarla, pero cuando traspasa su alma al diseño editorial es un torrente desbordado, una selva tórrida y arrasadora.

Su trabajo en Ediciones Vigía, en la concepción de libros, sueltos, plaquettes, ejemplares únicos, revela a una creadora que ha sabido asumir la responsabilidad de continuar con una sólida poética visual y, a la vez, imprimirle un sello propio.

“Vigía es un universo que siempre te da la posibilidad de seguir creciendo”, asegura la artista, en una conversación sostenida durante la inauguración de la muestra colectiva por el 38 aniversario de dicha institución cultural.

“Con cada título aprendes algo porque te demanda una solución diferente. En el dibujo, tal como yo lo veo, no te puedes ceñir a una iconografía propia, tienes que tratar de adaptarte al contenido literario y buscar el elemento matérico que se avenga bien”.

“Cuando termino un ejemplar único, que es donde me exijo más desde el punto de vista creativo, es como si llegara a una meta y a partir de ahí, en el próximo, trato de superarla.

“A veces pienso: ‘mejor que esto no lo voy a lograr nunca más’, pero pasa un tiempo y encuentro un nuevo texto que me motiva y me plantea un reto distinto. Quisiera permanecer aquí por muchos años más”.

Hace casi 20 años que llegó a la casa editora de la mano de quien entonces era su diseñador principal, Rolando Estévez Jordán, artífice del concepto y la visualidad única de los famosos libros artesanales yumurinos.

“Él me trajo, literalmente, porque sola no me hubiese atrevido ni a cruzar esa puerta”.

Ahora que el reconocido artista plástico ha fallecido, el pasado mes de enero, Marialba lo evoca como una presencia constante en sus propias obras y en la de otros creadores.

“Estévez está presente, no se fue cuando fundó el Fortín ni después de desaparecer físicamente. Se perpetúa en la impronta de sus diseños, que son la base para todos los que trabajamos la imagen de Vigía.

“También él formó en sus cursos a muchos profesionales que han pasado por aquí. Algunos han emigrado, otros se desempeñan en distintas instituciones, pero continúan su trabajo y su visualidad permanece no solo en los libros que diseñó sino en los que continúan apareciendo”.

