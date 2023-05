Controlan incendio en puerto de Matanzas (+Fotos)

A las 6:40pm de este viernes se reportó un incendio en la zona del puerto de Matanzas, asociado a una bomba de diésel de una estación de rebombeo en la zona del muelle. El mismo fue controlado rápidamente.

Así lo explicó Rigel Rodríguez, director de Empresa Comercializadora de Combustible en Matanzas:

«A las 18:40 es detectado un incendio en el área del muelle en el cual se encontraba haciendo operaciones una bomba de diésel . Enseguida se activó el sistema antincendio de la propia área, a pesar de no ser algo que suceda a menudo, y se activó el plan de avisos, acudiendo inmediatamente los bomberos de la zona. Los procedimientos se realizaron como estaban establecidos, cerrando el sistema y quitando la corriente.

«Este incidente no nos limita de ninguna manera para las operaciones. Mañana se inspeccionará el motor para identificar los daños y evaluar lo sucedido, pero no debe tener grandes complicaciones, incluso no descartamos la posibilidad de la reparación del motor, habría que dictaminarlo», aseveró a la prensa presente.

No se reportan lesionados en este incidente.

Vea, directo desde el lugar de los hechos, estas imágenes tomadas por nuestro fotógrafo Raúl Navarro:

Fotos: Raúl Navarro

Fotos: Raúl Navarro

Fotos: Raúl Navarro

Fotos: Raúl Navarro

Fotos: Raúl Navarro

Fotos: Raúl Navarro

Fotos: Raúl Navarro

Fotos: Raúl Navarro

Fotos: Raúl Navarro