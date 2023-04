Por un 1ro de Mayo de pueblo y Revolución

El pueblo matancero estará este 1ro de Mayo en calles, avenidas y plazas de cada municipio.

En medio de los momentos excepcionales que vive la Patria e inmersos en la batalla por la eficiencia económica, impulsando la producción y diversificación de bienes y servicios, el movimiento obrero en la provincia de Matanzas convoca a trabajadores y familias a participar en el desfile por el 1ro de Mayo, Día Internacional del Proletariado.

La jornada servirá, además, para exigir el cese del recrudecido y genocida bloqueo económico, comercial y financiero impuesto al pueblo cubano por el Gobierno de Estados Unidos, lo que representa un obstáculo para nuestro desarrollo y una violación flagrante de los derechos humanos.

Constituye un llamado a colmar calles, avenidas, plazas y parques desde horas tempranas, como en la capital yumurina, donde el desfile comenzará a las 7:00 desde los lugares habituales, con la presidencia frente al parque de Los Pinitos, en el Consejo Popular La Playa.

En este nuevo 1ro de Mayo, mientras millones de niños no cuentan con los estudios asegurados, este pueblo puede mostrar a cientos de adolescentes y jóvenes en formación al más alto nivel, en medio de graves dificultades alimentarias y salariales. Como dice el refrán, jamás podrá taparse el sol con un dedo, y los cubanos son agradecidos y solidarios, por lo que enarbolarán también las banderas del internacionalismo.

Hay motivaciones, en especial, para quienes impulsan las producciones alimentarias con mayor y mejor aporte en la tierra que cultiva y asiste; en la rama petrolera al incrementarse la extracción del crudo nativo y gas acompañante; en el turismo, vital fuente de divisa para el país, así como la construcción de viviendas estatales, mejoramiento de las fuentes de agua potable, reparación de vías y otras tareas necesarias en lo social y económico.

Existen labores en las que faltan recursos para solucionar los problemas, como en la producción de energía eléctrica, pues nuestras plantas tienen muchos años de explotación y requieren de cuantiosas inversiones, incluso combustible y equipos que el país no está en posibilidades financieras de adquirir; los trabajadores afines se esfuerzan para suplir las carencias, con el apoyo de los valiosos hombres y mujeres de la Anir con sus aportes.

En Salud no es diferente, no en materia humana, porque el personal en su totalidad se consagra cada día en salvar vidas, pero escasean medicamentos e implementos que en buena medida no pueden ser adquiridos, pues las firmas que los tienen no pueden venderla a Cuba al exponerse a millonarias sanciones monetarias sujetas al gobierno norteamericano.

El lema ‘‘¡A la Patria: manos y corazón!’’ presidirá en bloques compactos y unidos

esta nueva marcha, en la cual nuestro pueblo, con fotos, lemas y pancartas, evidenciará su patriotismo pese a las grandes dificultades por las que atraviesa el país y en las que, como en ocasiones anteriores, resultará esencial el concurso de todos.

Será esta fecha, como merecida fiesta de los obreros, de fervor en cada municipio. Habrá, además, música, baile y ventas gastronómicas al concluir el desfile.

¡A la Patria: manos y corazón! desde Matanzas, por el Día del Proletariado Mundial.

Lea también