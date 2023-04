Vigía por sus 38 años, convida a jornada de poesía y narrativa

Ediciones Vigía, sello que en esta ciudad se distingue por la creación de libros manufacturados, convida a participar en una jornada de poesía y narrativa que incluirá exposiciones, lecturas de textos, conversatorios y acciones plásticas en vivo para celebrar los 38 años de la institución.

Agustina Ponce Valdés, directora de la editorial, argumentó que el día 25 venidero, fecha del aniversario, inaugurarán en la Biblioteca Provincial Gener y Del Monte y en el Centro de Documentación e Información Pedagógica, exposiciones para visibilizar el libro arte que porta el quinqué como símbolo.

El jueves 27 venidero en la tarde, el artista Adrián Gómez Sancho, con su equipo que radica en la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas, realizará monotipias en vivo para el público asistente, y se prevé además la inauguración de una exposición de ejemplares únicos.

Resaltó Ponce Valdés como momento muy esperado la lectura de poesía de Erian Peña Pupo, en la que esperan finalmente entregar al joven escritor de Holguín su diploma como ganador del concurso de poesía “América Bobia” en su edición de 2021.

Héctor Rivero, Pablo G. Lleonart y Luis Enrique Mirambert aportarán sus textos a la jornada durante lectura prevista el día 28 cercano, en la que desarrollarán una acción plástica estudiantes de la Escuela Profesional de Artes de la ciudad de Matanzas.

Novedosa resultará la propuesta del 29 de abril, día durante el cual, se realizará la presentación de una plaquette con texto del joven narrador Hanoy González, actividad que incluirá una acción plástica en vivo.

Haremos una acción plástica vinculada al oficio de la barbería, Hanoy cortará el cabello a todos los que quieran y mientras, Sancho y otros vigías harán monotipias, dibujos y plumillas, adelantó Ponce Valdés.

Muchas veces nos dedicamos a alabar a los intelectuales como si ellos no fueran capaces o necesitados de tener otros oficios, pero generalmente la literatura no les da para comer y necesitan otro trabajo y no necesariamente tienen que ver con el acto escritural, expuso.

La barbería es como un confesionario, por allí pasan todas las emociones de la vida y Hanoy tiene mucho que contar y que pelar todavía, por eso con ello cerraremos la jornada, concluyó.