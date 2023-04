Tan musical como una noche en la Ciénaga

El arte crece como el mangle en la Isla, te enreda, se expande por todo el terreno fértil y cuando es bueno no te deja avanzar, no permite que el cuerpo ni el espíritu esté en paz. No te deja impune. No puedes escapar de eso.

Este martes 18 de abril en la gala especial que se realiza todos los años en celebración por la Victoria de Playa Girón, y en consonancia con ese arte que te engancha, como monte que te pierdes y a la vez descubres secretos en sus profundidades, se presentó la revista Tan musical.

Este espectáculo está protagonizada por la Orquesta Failde y la compañía Verdarte. En él, se traduce a códigos modernizados o modernos las más hermosas tradiciones del teatro musical cubano.

En la sede del proyecto Korimakao, ubicada en el poblado de Pálpite, los cenagueros pudieron disfrutar del show, donde primó la purpurina, la lascivia del baile, la música que algunos llaman tradicional, pero que es solo un eufemismo para decir de todos los tiempos.

Este momento sirvió para conmemorar los 30 años de Korimakao y se le recordó a Manuel Porto ese gran artista cubano, no solo por su obra artística propia, sino como quien hace crecer el mangle, ayudó a muchos a enredarse y no poder desprenderse.