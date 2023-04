¿Qué dijo el ministro de Energía y Minas sobre la situación del combustible? (+ Video)

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, dijo en declaraciones al Canal Caribe que los suministradores de combustible no han podido cumplir con los compromisos que tenían con Cuba a partir de la situación económica y energética que hay en el mundo. Además, existen problemas con los insumos para producirlo.

“A eso hay que añadirle que, si bien hay una situación energética a nivel mundial, en Cuba siempre estará más agudizada a causa del bloqueo. Se nos dificulta muchísimo conseguir barcos para transportar el combustible, buscar los financiamientos, cumplir con algunos requisitos que son normales en los contratos de combustibles”, explicó el titular del ramo.

Por supuesto, eso hace que con cualquier fallo que exista con la transportación de un buque, se produzca un bache.

A partir de la falta de combustible y de los suministros estables, añadió, se tomó la decisión de sacar a la distribución capacidades disminuidas de combustibles, en comparación con lo que normalmente se consume en un día.

“Se va a seguir sacando durante los días que quedan de abril una capacidad disminuida, que es bastante poca, por eso las colas que vemos en los servicentros. La situación tiende a una mejoría a partir de decisiones y negociaciones, suministradores que ya están cumpliendo con sus compromisos. Esa es una de las razones del retardo de la información, aunque han existido locales y provinciales.

“Hoy tenemos una mejoría que no quiere decir que vayamos a tener combustible como lo teníamos en el año 2017, 2018 o unos meses atrás. Esa no va a ser la situación en los días que quedan de abril y mayo. Vamos a seguir sacando combustible parcialmente, de una manera reducida para que no toque cero el suministro de combustible y se puedan garantizar los servicios vitales.

“Con el diésel también suministradores comienzan a cumplir sus compromisos y eso va a permitir que no tocamos cero y que podamos cubrir los principales servicios en el país, por ejemplo, la cosecha de la papa”.

¿Cuáles son las causas de la actual situación?

Al referirse a las causas de la actual situación del combustible en Cuba, el Ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, explicó que la principal son los obstáculos impuestos por el bloqueo de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas.

Los volúmenes de combustible disponibles para comercializar en el país también han disminuido porque los suministradores no han podido cumplir sus compromisos con Cuba. A partir de la situación energética a nivel mundial, han tenido problemas con los insumos para producir.

Reportes operacionales de la Unión Cuba Petróleo reflejan que en las últimas semanas disminuyó la cifra de buques tanqueros que llegaron a puertos cubanos. Esa realidad también genera bajas disponibilidades de gasolina.

Cuba consume aproximadamente 8.3 millones de toneladas de combustibles cada año. De ese valor, el 39% lo asegura la producción nacional.

Panorama actual del combustible en Cuba

Fila de autos esperando poder alcanzar combustible. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate

Ante la actual situación, se ha decidido distribuir capacidades disminuidas de combustible, en comparación con el consumo de gasolina en un día normal. “Se seguirá sacando una capacidad disminuida. No esperamos llegar al punto cero”, afirmó O Levy.

Otro de los productos con baja disponibilidad de reservas es el combustible doméstico. Prácticamente no hay cobertura. “A algunas provincias les queda un día de reserva, a otras dos. Pero en la región oriental, por ejemplo, ya se agotó el combustible en los tanques de Cupet de nuestras bases”, informó el ministro.

También comentó que la distribución se hizo teniendo en cuenta que se llegaría a esta situación. Por ello, se priorizaron centros vitales, como los de elaboración de alimentos, hospitales que trabajan con gas licuado, entre otros.

Respecto a la contingencia energética, O Levy señaló que transcurre en medio del programa intensivo de mantenimientos en la generación base del sistema eléctrico nacional. Explicó que se están cumpliendo las horas de mantenimiento, pero han coincidido con salidas de unidades del sistema.

“Por un compromiso internacional que debíamos cumplir, salió la patana que estaba en Santiago de Cuba, pero se puso una nueva procedente del Mariel, para que no hubiera déficit de generación en la zona oriental. Con eso también evitamos la caída de los sistemas que tuvimos en semanas anteriores”, dijo el titular del ramo.

Igualmente, reconoció que ha existido retardo en la información, aunque se han dado informaciones parciales, en las provincias. Una de las razones es que no había compromisos firmes de asegurar estabilidad en los combustibles.

Cuba no se ha quedado de brazos cruzados

Servicentro. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

El Ministerio de Energía y Minas y la Unión Cuba Petróleo mantienen contactos con proveedores internacionales y están en curso negociaciones para revertir el de forma gradual la presente situación, informó el ministro.

Los suministradores también empiezan a cumplir su compromiso respecto al diésel, lo cual permitirá que no llegue a cero el abastecimiento y que se puedan cubrir servicios vitales, como las ambulancias y la distribución de una parte a la población.

O Levy explicó que Cupet actuará de inmediato cuando llegue el barco. Se extenderán las jornadas laborales, se trabajará 24 horas y fines de semana y se ampliarán los horarios en los puntos de venta de combustible.

Sin embargo, el ministro aclaró que en el futuro inmediato no tendremos la disponibilidad de 2017 o 2018. La situación de hace unos meses no será la de los próximos días de abril y mayo.

Por ello, la actual contingencia abarca el reforzamiento de acciones de control y organización. “Tenemos definida la cantidad de servicentros que darán servicios vitales a la población y el límite de combustible a comercializar. Las medidas de carácter territorial son incrementadas de conjunto con autoridades de los gobiernos de cada provincia”, dijo O Levy.

Además, mencionó que se disponen las condiciones para que, cuando llegue una pipa de combustible, el pueblo conozca la disponibilidad y tipo de combustible presentes en cada unidad, para no hacer esperar por gusto a los clientes.

Respecto a la situación de las termoeléctricas, el titular explicó que el accidente de la Guiteras no alargará el mantenimiento de la unidad, que debe concluir en mayo. De igual modo, a finales de ese mes debe terminar el mantenimiento de la Carlos Manuel de Céspedes.

“En cada entidad del sistema energético prevalece el compromiso y la convicción para superar la actual contingencia. No va a haber cero combustible en Cuba en estos en estos meses. Vamos a seguir restringiendo el gas licuado, ahorrando en nuestras casas, y cuando empiecen a llegar los combustibles viene un trabajo mucho más fuerte, que es la distribución, para que lleguen a las personas que lo necesitan”, concluyó el ministro.

