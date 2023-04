María Teresa Clark: de la historia a las pistas

La pasión por la historia brota por sus poros con fuerza de manantial. No concibe la vida sin la recordación a lo pasado, sin el justo homenaje a las huellas del tiempo. María Teresa Clark Betancourt es una desmedida amante de la historia, que anda y desanda las calles cardenenses compartiendo saberes. De cabellos crespos, mirada dulce y siempre celosa de su apariencia, no existe alguien en la Ciudad de las Primicias que desconozca su impronta y que no le admire por su vitalidad.

“Pocos saben que yo en realidad lo que quería ser era médico, pediatra; pero ante la situación necesaria de ayuda a la docencia, alumnos aventajados en las diferentes asignaturas nos incorporamos a un curso emergente para maestros en el Instituto Pedagógico Superior, y ahí comenzó mi amor por la historia”.

Pero esta no es la única afición escondida de quien fuera por muchos años directora del Archivo Histórico de Cárdenas. Atónitos quedaron quienes le conocen, al descubrir su repentina vinculación con el deporte. Y es que Maité, como todos le dicen con cariño, obtuvo el primer lugar en la categoría “Adulto Mayor” en la Carrera Popular, durante la recién concluida edición de la Media Maratón de Varadero. Instantáneas captadas en el momento de las premiaciones, subida al podio y portando su medalla, causaron verdadero asombro en las redes sociales.

Sin embargo, aunque el hecho sorprendió hasta a los amigos más íntimos, esta no es la primera vez que la historiadora de la ciudad de Cárdenas participa en el evento de atletismo.

“En el 2019, la televisión nacional y local junto a la radio convocaron a tomar parte en la carrera popular del Maratón Internacional de Varadero. El pueblo asistió, también directivos del Partido y el Gobierno, y yo, como siempre he apoyado cada tarea de la Revolución, participé”.

En aquel entonces no hubo preseas, pero fue gratificante para Maité su vinculación a grandes personalidades del deporte en la Isla. “Se encontraban Ana Fidelia y Alberto Juantorena, quien tuvo a su cargo las actividades del Maratón. Allí corrieron profesionales de Cuba y otros países. Al igual que otras personas, me retraté junto a estas glorias del deporte”.

La covid-19 y su cruento confinamiento obstaculizaron la realización de dos ediciones posteriores del evento. Razones personales le evitaron participar en la pasada, pero este 2023 nada impidió que la historiadora regresara a las pistas. “En 2019 estuve entre las primeras personas en llegar, pero no alcancé lugar. En esta cuarta edición había menos calor, eso fue favorable para correr.”

Pudiera parecer inverosímil que alguien sin entrenamiento previo ni atracción alguna por los deportes sobresaliera en una de las citas más importantes del atletismo en Cuba. Pero basta conocerla para saber que María Teresa Clark es indetenible. Cada jornada atraviesa las avenidas de la Ciudad Bandera con una energía que asombra.

“No practico ningún deporte, solo camino determinadas distancias todos los días para asistir al trabajo o actividades. Caminar favorece la vitalidad. Soy una persona optimista, me olvido de la edad. Detesto las lamentaciones, considero que la vida es bella”.

Presidenta de la Unión de Historiadores de Cuba en Cárdenas, defensora del conocimiento de nuestras raíces, a Maité también le atrae la fotografía, incluso sus instantáneas han quedado escogidas para exposiciones en la Acaa. Artículos suyos integran revistas y compilaciones lanzadas en ediciones de la Feria del Libro. Tiene una sección de historia en la peña El Jardín de Isabel, del grupo Nuestra América. Es versátil y entregada en cada una de sus facetas.

“Sí. Me siento realizada cuando puedo contribuir tanto para la radio como para la televisión. Cuando me invitan a que escriba algunas palabras en la Acaa, en las inauguraciones de las exposiciones, en algún centro de trabajo, que reconozcan no a María Teresa, sino a la historia. Me siento realizada por muchas razones. Solamente el hecho de que uno pueda vivir en un país como el nuestro, defender una Revolución como la nuestra, y que se le reconozca en el ámbito de su ciudad; eso es sentirme realizada”.

Fuente inagotable de inspiración en todos los sentidos, María Teresa Clark es un ejemplo de cuán lejos se puede llegar, porque “todo en la vida es cuestión de metas”, y las suyas no tienen límites.