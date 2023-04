Cocodrilos de Matanzas: Un buen paso, otra vez

La 62 Serie Nacional de Béisbol comenzó muy bien para los Cocodrilos, que han vencido en sus tres primeros compromisos particulares con importantes rivales: Granma, Holguín y Camagüey.

Luego de la jornada del miércoles, los rojos están en el segundo lugar de la tabla, detrás de Pinar del Río, con nueve victorias y seis derrotas, en un torneo difícil por lo apretado del calendario y la estructura de cinco partidos consecutivos con dobles jornadas incluidas, bajo el agobiante sol de nuestro eterno verano.

Colectivamente, Matanzas batea para 315 con 79 carreras anotadas, 161 hits, un OBP de 379 y 76 carreras impulsadas; números que están en el promedio de lo realizado por los 16 equipos, aunque un poco por debajo de sus posibilidades reales, teniendo en cuenta la calidad de la nómina.

La defensa, por su parte, marcha segunda con promedio de 977; mientras, el staff de pitcheo está realizando el trabajo, a pesar de importantes ausencias en esta campaña, y lideran el casillero con un promedio de carreras limpias de 3,45.

Los jóvenes poco a poco toman protagonismo en el montículo en varias funciones. Es el caso de Naikis Piedra, un muchacho con gran talento que ya cuenta con dos victorias en el torneo.

“Me siento muy feliz con el resultado, ha sido en gran medida mi preparación, los entrenadores y, por supuesto, el apoyo de mi familia. El sacrificio día a día va saliendo y hoy veo los frutos de todo lo que he hecho y sigo haciendo.

“Hace aproximadamente seis meses trabajo en mi problema con el control, siempre pensando en mantener mi velocidad, la que pude desarrollar en Dominicana y he podido sostener como quería, y combinar los dos elementos. Hasta ahora está resultando el esfuerzo.

“Quisiera mantenerme así con ese control, ir superándome, desde luego. Para eso seguiré trabajando, es posible ser mejor cada día. Me siento más cómodo abriendo los juegos, ya que me facilita el ritmo; relevar es un poco complicado, pero estoy listo para cualquier rol que me asignen en esta serie”.

El timonel de los Cocodrilos, Armando Ferrer, ofreció declaraciones a Girón acerca de este fructífero arranque: “En mi ausencia por el Clásico Mundial, los entrenadores que se quedaron al frente supieron hacer el trabajo. Han actuado muy bien en este inicio de competencia. Pensamos que la energía nos va a durar, pues tenemos grandes expectativas de alcanzar el título.

“Lo más importante es clasificar, tratar de llegar a los play off sin confiarnos ni subestimar a ningún equipo y, cualquiera que sea el contrario, jugar mucho mejor que como se hizo con Granma en años anteriores”.

En cuanto a la nueva estructura, refirió: “Es realmente agotador en pocos días jugar tantos partidos y mucho más con el clima nuestro en esta época del año; pero, luego de estudiar todas las posibilidades, se decidió hacerlo así para no perjudicar a los equipos con la ausencia de peloteros que participarán en las competencias fundamentales que se avecinan.

“Nuestras aspiraciones son ir a la final, no tenemos otro camino que ese, es a lo que está acostumbrada la afición y no podemos defraudarla. Hasta el momento la única ausencia por contrato en el exterior es Yamichel Pérez, que debe partir hacia Canadá y está por confirmar la fecha”.

Para enfrentar la actual estructura del calendario se trazan estrategias, en aras de no dañar a los atletas y llegar a instancias mayores con las máximas condiciones. Así lo confirmó Alexander Rodríguez, preparador físico en el conjunto de los Cocodrilos, y uno de los pilares en la etapa de entrenamiento previa al torneo.

“Buscamos la manera de establecer el trabajo-descanso de la mejor forma posible, dosificar al atleta; en los días de doble juego es imprescindible la pausa de las horas de sueño para una mayor recuperación.

“El trabajo físico debe ser moderado, sin excesos. Hay que mantener los índices de rendimiento y alcanzar el resultado que se espera de cada uno. Indiscutiblemente habrá un descenso, por eso nos enfocamos en permanecer en una meseta durante estos primeros encuentros, y cuando llegue ese momento de baja no le afecte tanto al equipo.

“Los jóvenes que tenemos en la nómina tienen muchas ganas, esperan disfrutar de su oportunidad, están conscientes de lo que tienen que hacer de acuerdo a sus cualidades; son rápidos, hay brazos poderosos en ese grupo, hay talento y, para poner la velocidad en función de la ofensiva, son de mucha utilidad”.

Aprovechar estas posibilidades es todavía tarea pendiente en la nave roja de los Cocodrilos, sobre todo ofensivamente. Darle protagonismo a la juventud no debe ser pecado en un terreno de béisbol.