Leleque: un payaso argentino en las calles matanceras

“Me ha sorprendido positivamente la recepción de grandes y chicos, la atención que prestan. Un artista se presenta y todo el mundo ya se da vuelta, se sienta, ¡Guau! ¡Qué linda la gente acá! ¡Cómo le gusta el espectáculo!”. Estas son las emocionadas palabras de Leandro Gabriel Pérez, el payaso Leleque, quien participa como invitado en la XII Jornada de Teatro Callejero que actualmente tiene lugar en la ciudad de Matanzas.

Este artista argentino ha recorrido casi toda Latinoamérica con su clown y ahora visita por primera vez nuestra isla y dice sentirse encantado.

Foto: Raúl Navarro

“He ido a las escuelas y, tanto en los niños como en los profesores, percibí mucho respeto. Veo que ya se ha trazado un camino muy fuerte en el arte circense y teatral”.

Leandro viene de una formación autodidacta, desde los 18 años se forjó en las calles de su natal Buenos Aires, empezando por los zancos y las estatuas vivientes.

“Después los caminos me fueron llevando más para el lado del clown. Me considero payaso de profesión, es mi verdadera pasión.

“He estudiado, no con títulos o academias, sino con otros maestros que me cruzado en el camino y que a través del corazón y de sus experiencias me transmitieron cosas que no se aprenden en un libro”.

Salió de su país con un proyecto itinerante llamado Creadora de Sueños haciendo circo a lo largo y ancho de todo el continente, presentándose en colegios y cárceles, hasta que por circunstancias personales decidió asentarse en Colombia.

Sobre el teatro callejero asegura que le aporta al creador una dosis inconmensurable y muy útil de realidad.

Foto: Raúl Navarro

“En un escenario podés planificar un montón de cosas, luces, sonido, todo. En la calle no, ahí pasa lo inesperado. No tiene un lenguaje claro, definido. No es lo mismo, acá estar en Matanzas, que la gente es muy receptiva que ir a otros lados”.

Leleque Show se presentará en la noche del sábado 15 en el Parque de la Libertad.