Estreno con derrota en el Palacio de los Cocodrilos

En el primer juego en predios matanceros de la 62 Serie Nacional, los Cocodrilos cedieron ante los Toros 5 carreras por 2 con la presencia de Erisbel Arruebaruena, quien se incorpora al equipo en la presente campaña.

Para aumentar las tensiones, en la lomita por Camagüey estaba quien fuera puntal de la nave yumurina en campañas anteriores, el zurdo Dariel Góngora.

Desde la primera entrada los camagüeyanos rompieron el celofán con un total de 3 carreras, 2 limpias con 2 imparables, de ellos un triple frente a Renner Rivero.

Sin embargo, los Cocodrilos no quisieron dar margen a las dudas y recibieron irrespetuosos a su ex lanzador, pero no lograron desestabilizarlo del todo y se quedaron sin anotaciones.

Luego de varias amenazas con corredores en circulación, en el tercero marcaron una carrera, mostrando poca productividad y escaso bateo oportuno.

En el cuarto, Yariel Duque pegó su segundo doble de la jornada para impulsar la carrera que acercaba a los rojos en el marcador.

Pero los agramontinos no quisieron ser menos y lograron sacar del montículo al abridor yumurino en la quinta entrada, al rescate vino Haykel Parra y pudo dominar a los rivales que solo anotaron una carrera.

Poco a poco los Toros lograron ampliar el marcador y en el séptimo la pizarra marcaba diferencia de 3 con un Góngora controlado y difícil de batear durante los 7 episodios trabajados.

Aunque el relevo de calidad realizado por Parra contuvo las constantes amenazas de los rivales, la ofensiva no supo aprovechar las oportunidades de impulsar.

De esta manera los nuestros presentan balance de 5 derrotas y 6 victorias. Mañana se jugarán dos partidos a 7 entradas desde las 10 de la mañana.