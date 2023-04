Prosiguen labores de búsqueda tras accidente en la CTE Antonio Guiteras

Las labores de rescate del cuarto hombre no se han detenido en el área de la chimenea de la CTE Antonio Guiteras. En estos momentos se espera el arribo del equipo especializado desde la Habana con el que podrán avanzar en la búsqueda.

Uno de los sitios donde piensa perforarse la chimenea. Foto del autor

Según explicó William González Hernández, jefe de la Defensa Civil de la región militar Matanzas, en estos momentos no se puede avanzar más dentro del derrumbe, porque hay peligro de un deslave de los escombros que ponga en peligro la integridad de los rescatistas.

Por ello, con la ayuda del equipamiento móvil que posee una cizalla giratoria, se abrirán dos puntos de acceso que aliviará la cantidad de hollín y piedras dentro de la chimenea, y permitirá tener mayor claridad y una visión del área.

Recalcó que se toman todas las medidas de seguridad necesarias y que existen los instrumentos y el personal necesario para acometer la tarea.

Como explicó Leonardo la O Quiala, director de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas, estos agujeros que se perforarán en los costados de la chimenea no amenazan la integridad estructural de la chimenea.

Sin embargo, las tareas no se detienen, porque se necesita apartar de las áreas exteriores los desechos que ya fueron extraídos del interior de la estructura y enfriar las líneas de alta tensión para que el equipo, el mismo que se utilizó en el Saratoga, pueda operar con seguridad.

Las labores de rescate del cuarto hombre no se han detenido en el área de la chimenea de la CTE Antonio Guiteras. Foto: Raúl Navarro

****

Actualización 12:30 pm

Arriba a la Guiteras el equipo móvil proveniente de La Habana que permitirá abrir nuevos puntos de acceso en la chimenea donde aun se busca el cuarto hombre atrapado en el derrumbe acaecido ayer viernes en la tarde. Se estima que el tiempo de ensamblaje de la misma sea de una hora y media. Para completar su puesta en funcionamiento será necesario un aproximado de una hora con cincuenta minutos.

Arriba a la Guiteras el equipo móvil proveniente de La Habana que permitirá abrir nuevos puntos de acceso en la chimenea donde aun se busca el cuarto hombre atrapado. Foto: Raúl Navarro

***

El colega Roberto Jesús Hernández actualiza sobre el estado de salud de los trabajadores rescatados tras el derrumbe de un tabique en el área de la chimenea de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas.

Según la directora del hospital Faustino Pérez, de Matanzas, confirma que:

Se encuentra en estado de cuidado y sin peligro para la vida Maikel López Navarro, el obrero con fractura de pelvis rescatado tras el derrumbe en la Termoeléctrica Antonio Guiteras. Maikel evoluciona satisfactoriamente y se mantiene en la sala de cirugía general.

De alta Ángel Dionis Pérez Montoya, de 30 años de edad, el primer rescatado, quien fue atendido en el hospital por contusión de codo derecho y trauma craneal simple.

También de alta otros dos trabajadores que sufrieron solo lesiones oculares leves por el hollín.

***

Realizan honras fúnebres de trabajador fallecido en accidente en la Guiteras

Una ofrenda floral del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez acompañó las honras fúnebres de Alexis Bernardo Labrada Junco, fallecido en accidente en la Cte Antonio Guiteras.

En declaraciones a Trabajadores, Rosalía Junco, madre del operario oriundo de Manzanillo, agradeció el gesto del Primer Secretario del Comité Central del Partido.

Fue una sentida despedida. Osmar Ramírez Ramíres, secretario de la Central de Trabajadores Cuba en Matanzas, encabezó la guardia de honor realizada por varios representantes del movimeinto sindical allí presente.

“Si un día me muero, quiero que me cremen y echen mis cenizas en la chimenea de la Guiteras”, eso siempre dijo Alexis, comentaban sus tres hijas, entre llanto. La madre de ellas me lo corroboró. Que en paz descanse.

***

Desde la CTE Antonio Guiteras, avanzan las labores de montaje de la maquinaria pesada especializada que permitirá abrir nuevos puntos de acceso en la chimenea donde aun se busca al cuarto hombre atrapado en el derrumbe acaecido ayer viernes en la tarde.

Desde la CTE Antonio Guiteras, avanzan las labores de montaje de la maquinaria pesada especializada. Foto: Raúl Navarro

