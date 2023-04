Matanzas: Tarde de ceniza

Este día ennegrece el ánimo como el hollín las manos. Este día lleva una cruz en el calendario, porque uno de los nuestros, Alexis Labrada se nos fue y otro está desaparecido.

En el momento menos pensado el Mundo se te viene arriba. No importa que sea viernes ni santo. Puede ocurrir igual un miércoles o una noche de reyes magos. No hay aviso por adelantado.

Avanzan las labores de salvamento tras el accidente en la CTE Antonio Guiteras de Matanzas. Foto: Raúl Navarro

No te llega un correo con una notificación. No hay perros que te caen atrás cuando vas en bicicleta al trabajo o una piedra se te mete en el zapato ni te manchas la ropa porque se te bota el café de la mañana. Cuando el Mundo se te viene arriba dan lo mismo las señales, se te viene arriba y ya.

Ángel Dionis comenta que hoy, viernes santo – pero que le pegaría mejor que fuera un miércoles de ceniza – era día de cobro, y los días de cobro todos son santos, aunque sean viernes o miércoles. Sin embargo, cuando el mundo se te viene arriba tampoco le importa que sea día de cobro.

Él me lo dice desde un sillón del hospital después que lo rescataran del derrumbe acaecido en la chimenea de la termoeléctrica Antonio Guiteras. Me confiesa que lo único que se le ocurre para describir ese momento»es como si te enterraran vivo, como si estuvieras en un hueco y te echaran tierra encima». Hoy le tocaba tragos con los amigos porque era viernes santo de cobro, no lluvia de cenizas.

En Matanzas hemos aprendido a base de golpes bajos de la fortuna que una tarde cualquiera, el Mundo rota sobre su eje y todo se pone bocabajo. Todavía, en la memoria, está el relámpago que cortó el horizonte, como papel rasgado, y luego la incertidumbre del fuego en una esquina de la ciudad y el cielo de cenizas, de nuevo la ceniza, cuando los sucesos del Supertanquero.

Todo ello hace menos de un año, todo ello a pocos kilómetros del lugar en que hoy viernes santo sobre cuatro trabajadores se derrumbó parte de la chimenea de la Guiteras.

Hoy hay mucha plegaria con Matanzas. Hoy aprietan los puños y los duros se aguantan las ganas de llorar. Este viernes de ceniza de nuevo hay que decir fuerzas, Matanzas, fuerzas.

