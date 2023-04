En fotos: Este viernes toca ser grandes

El hollín oculta las facciones de los rescatistas y personal de apoyo; pero a la misma vez esa máscara oscura, también resalta lo que muchos llevamos por dentro: el dolor de aquellos que sienten otra vida como la propia, aquellos que rechazan la mullida almohada y el colchón, porque saben que hay otros que esta noche no dormirán, porque el dolor punzante no los dejará.

Entre todas esas máscaras oscuras, encontramos el rostro de muchos jóvenes, rostros que aquellos con buena memoria para las caras recordaran de las labores de extinción del incendio de los Supertanqueros.

Este viernes para ellos no habrá disco. No habrá sesión de sillón y serie de Netflix. No habrá romance de banco y postes apagados. Este viernes toca ser grande y ellos saben cómo ser grandes.

Desde el lente de Julio César García vea algunas imágenes en tiempo real de la búsqueda de la última persona atrapada bajo los escombros.

Se mantienen las acciones esta madrugada. Foto: Julio César García

