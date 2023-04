APARTADO 1433: Responde el Inotu a demanda por trámite demorado

Enfrentar las adversidades sin cruzarnos de brazos y hallar soluciones creativas, en aras de satisfacer las más apremiantes necesidades de la población, es el mejor mensaje de Lourdes Maivy Pérez-Cuba Orihuela, vecina de la calle 171, No. 31624, La Jaiba, municipio de Matanzas.

Expone la remitente que desde marzo de 2022 comenzó el proceso de actualización del título de propiedad de su vivienda, inicialmente a nombre de su abuelo, y luego de su mamá, ambos ya fallecidos.

Todo fluyó sin problemas en la Notaría y en la Dirección Municipal de Vivienda, asevera Lourdes Maivy; no así en la Dirección Municipal del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanístico (Inotu), adonde llegaron sus documentos, que no se supervisaron por falta de personal jurídico en el Departamento de Asuntos Legales.

A ello se adiciona el litigio de vecindad por desacuerdo con las medidas de los linderos, lo cual requirió de representación letrada por ambas partes. “En resumen —argumenta la lectora—, hace más de un año el Inotu no ofrece respuesta ni solución y, por consiguiente, no he podido continuar el proceso de adjudicación. En varias ocasiones, de visita en esa entidad para proponer alguna salida al asunto, solo he recibido maltrato de los trabajadores”.

Entonces, razona la aduanera de profesión, debemos salirle al paso al inmovilismo estéril que aniquila iniciativas conducentes al progreso y a más soberanía.

Como respuesta, la arquitecta Elba Sagué Rodríguez, delegada provincial del Inotu, refiere que la demanda de Lourdes Maivy se trasladó de inmediato a sus homólogos en el municipio de Matanzas, en aras de localizar el expediente y realizar las acciones oportunas.

En informe que adjunta Sagué Rodríguez, firmado por los licenciados Irisdalys Morgado Pérez, jefa del Departamento de Asuntos Legales, y Adony González Vargas, director del Inotu en el territorio, se explicita que “la práctica de pruebas se dilató porque en el referido Departamento de Asuntos Legales solo laboraba la jefa de departamento, hecho que ocurrió durante un largo período, lo cual fue comunicado en reiteradas ocasiones a Pérez-Cuba Orihuela.

“El pasado 13 de febrero se incorporó el asesor jurídico, más otro especialista contratado en la modalidad de pluriempleo. Procedimos entonces a la citación de las partes el 17 del propio mes, fecha en que se practicó el reconocimiento administrativo.

“Posteriormente, toda vez disponibles los funcionarios involucrados, se realizaron en el lugar las acciones correspondientes, y dictamos la Resolución 2651/23, del expediente 1609/23, con fecha 21 de febrero de 2023, notificada asimismo dos días después a las partes. De esta forma quedó solucionado el motivo de la inconformidad, evidencia que se adjunta en los documentos del caso”.

