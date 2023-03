El danzón es un mulato con zapatos de dos tonos y un sombrero de bombín. El danzón es una señora con sandalias acolchadas porque los pies se la han hinchado por una vida de festejo tropical. El danzón es un señor con zapatos puntifinos que cierra los ojos para marcar el paso. El danzón es Failde. El danzón es Matanzas.

Por ello y porque la cuna del danzón nunca dejará que este encuentre su tumba, porque bailando uno se le escapa al olvido, este jueves 30 de marzo se inauguró el 5to Encuentro Danzonero Miguel Failde in memoriam.

Como cada convocatoria del mismo se entregaron los premios Miguel Failde a instituciones o personas que son su labor hayan ayudado a la conservación y promoción del baile nacional de una Isla que si algo tenemos en demasía es bailes.

En esta ocasión le correspondieron al Sauto que cumple sus 60 años, porque el teatro que se construyó en un principio para presentar operetas y adagios, también se sintió el trompetín del Failde, el primero, el Failde de las alturas (de Simpson).

El otro lauro cayó en manos de Danzonera La Playa, orquesta méxicana que desde Veracruz ha defendido el género en la tierra de Kahlo e Infante, porque un día el dazón decidió que el mundo era grande y se fue a zapatearlo. El danzón es un viajero con guayabera. El danzón es México como es Matanzas.

La inauguración concluyó con un concierto de generación a generación, de flauta a flauta, de Matanzas a Cienfuegos, de cubanía a cubanía entre la Orquesta Failde y la Aragón. Este 5to Encuentro se le dedica al centenario de Richard Egues, legendario flautista de esta última.

Canta la Aragón que «hasta la reina Isabel baila danzón» y quizás no esté del todo mal, porque en la Plaza de la Vigía hasta los más patones, hasta los más cerrados de esos que cruzan los brazos sobre el pecho para que el cuerpo no se les vaya con el ritmo no pudieron contenerse. Fue una verdadera fiesta popular, amenizado con invitados como Orlando Valle, Maracas, o Luis Silva con su personaje Pánfilo.

El danzón, mis amigos, como es Matanzas, como es México, es también, Cuba; una Cuba que le pican los pies cuando él dice: el que no baile, pierde.

