Premio anual para jóvenes de la Ciencia y la tecnología

Reconocer la labor de los jóvenes estudiantes de alto aprovechamiento docente desde la dimensión curricular en la Educación Superior de carreras y de los programas de ciclo corto, es el propósito del Premio Anual-2023 para el estudiante-investigador, joven-investigador y jóvenes-tecnólogos graduados universitarios hasta 35 años, distinguidos en el vínculo con las actividades de la Ciencia, Tecnología y la Invención.

El alto reconocimiento se otorga en saludo al Aniversario 61 de la creación de la UJC y 62 de la Organización de Pioneros José Martí, un histórico cuatro de abril.

Para el análisis, selección y otorgamiento del Premio se constituyó una comisión, presidida por una representación del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en Matanzas, con sus entidades e independencias. Además de otros especialistas provenientes de la Academia de Ciencias de Cuba, Brigadas Técnicas Juveniles, Sindicato de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte; UJC, Ministerio de Educación y de Educación Superior, Salud Pública, Agricultura y el Inder.

Además, la fuente del Citma informa que el Comité de Premiación se reserva el derecho de no admitir propuestas carentes de la documentación exigida o que no se encuentren dentro del plazo previsto. La decisión final que se aplique sobre los trabajos presentados es inapelable y ratifica o no la categoría por la cual se solicita el premio.

Ningún candidato puede autoproponerse (a título personal). Es obligación que las instituciones promuevan las propuestas de sus mejores exponentes en categorías de premios.

Los laureados anteriormente no pueden volver a ser postulados y los que alcanzaron mención solo podrán optar por la más alta condición. Los nominados serán considerados sólo dentro de un período anual.