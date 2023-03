Denuncia canciller cubano calumnias de EEUU en informe sobre derechos humanos

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó este martes que son inaceptables las calumnias contra su país en el informe sobre Derechos Humanos 2022 del Gobierno de Estados Unidos.

“Intenta en vano disfrazar su conducta intervencionista e injerencista”, denunció el canciller.

En una publicación en Twitter, Rodríguez Parrilla sostuvo que, con el historial vergonzoso de violaciones y abusos a sus propios ciudadanos, Estados Unidos debería abstenerse de estigmatizar a otros.

El informe de Naciones Unidas de 2022 sobre derechos humanos señala que Estados Unidos sigue sin cumplir sus compromisos en esa materia, sobre todo en el ámbito de la justicia racial, y que ello se refleja en la incapacidad del país para acabar con el racismo sistémico vinculado a los legados de la esclavitud.

Lea también: El bloqueo viola nuestros derechos humanos (+video)

Asimismo, EE.UU. continúa registrando las tasas de encarcelamiento penal más altas del mundo, con casi dos millones de personas recluidas en cárceles y prisiones estatales y federales en un día cualquiera.

La mitad de los departamentos de policía estadounidenses se niegan a informar sobre el uso de la fuerza, lo que hace necesaria la recopilación y el análisis de datos no gubernamentales. Solo en 2022, la policía de EE.UU. mató a más de 400 personas. En términos per cápita, mata a tres veces más personas negras que blancas.

Un elevado número de niños sigue siendo encarcelado cada año, con más de 240 000 casos de detención documentados en 2019, según un informe de Sentencing Project.

Un informe conjunto de Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles documenta cómo los sistemas de bienestar infantil en ese país responden con demasiada frecuencia a las circunstancias de pobreza con castigos, acusando a las familias de negligencia y separando a los niños de sus padres en lugar de proporcionarles apoyo para ayudarles a mantener unidas a sus familias.

Las calumnias contra #Cuba del gobierno de EEUU en su informe DDHH 2022 son inaceptables



Con el historial vergonzoso de violaciones y abusos a sus propios ciudadanos debería abstenerse de estigmatizar a otros



Intenta en vano disfrazar su conducta intervencionista e injerencista — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) March 21, 2023

López Obrador: “Se creen el Gobierno del mundo”

Desde Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó este martes el informe del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la situación de los derechos humanos en México.

“No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería, es su naturaleza. No quieren abandonar la doctrina Monroe. No quieren cambiar, se creen el gobierno del mundo, y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. No es para enojarse, no es cierto. Son unos mentirosos”, afirmó el mandatario.

Durante su conferencia de prensa, AMLO consideró que esta práctica es “como si nosotros los evaluamos sobre situaciones internas”.

Consideró que esto no tiene nada que ver con el presidente Joe Biden, sino de otros sectores que son muy injerencistas.

“Es como si aquí, nosotros los evaluamos: ‘Oye, ¿por qué no liberas a Julian Assange, si estás hablando de periodismo y libertad? ¿Por qué lo tienes preso?

“Si se habla de actos de violencia, ¿cómo es que un periodista premiado en Estados Unidos asegura que el Gobierno de Estados Unidos saboteó el ducto de gas de Rusia a Europa? (…) ¿Por qué se permite en Estados Unidos que operen un cártel o varios cárteles que distribuyen en ese país el fentanilo que le hace tanto daño a los jóvenes?”.

(Con información de Prensa Latina y La Jornada)