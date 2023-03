“Todo en todas partes al mismo tiempo”, “Sin novedad en el frente” y “Pinocho” triunfan en 95 edición de los Óscar

Pinocho, del mexicano Guillermo del Toro, obtuvo este domingo el Óscar al mejor largometraje de animación en la 95 edición de los premios de la Academia de Hollywood, durante una ceremonia en el teatro Dolby de Los Ángeles donde Todo en todas partes al mismo tiempo y Sin novedad en el frente fueron los grandes ganadores de la noche.

La estadounidense Everything Everywhere All At Once (Todo en todas partes al mismo tiempo) fue el largometraje más premiado en la entrega 95 de los Óscar, con siete estatuillas: las correspondientes a mejor película y mejor dirección, mejor actriz, mejores actriz y actor de reparto, mejor guion original y mejor edición. En la competencia por los Óscar, que comenzó en enero con el anuncio de las nominaciones, el filme lideraba la carrera, con 11 nominaciones, seguido de The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla, Irlanda) y Im Westen nichts Neues (Sin novedad en el frente, Alemania), con nueve cada uno. La alemana Sin novedad en el frente logró cuatro galardones, entre ellos el de mejor película internacional.

Todo en todas partes al mismo tiempo, que lideraba la carrera con 11 nominaciones, fue uno de las grandes triunfadores de la noche, al ganar el Óscar al mejor filme y dominar en otras seis categorías.

Brendan Fraser, por The Whale (La ballena), fue el triunfador en la categoría de mejor actor, en la que también estaban nominados Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (Los espíritus de la isla), Paul Mescal (Aftersun) y Bill Nighy (Living).

Michelle Yeoh, protagonista de Todo en todas partes al mismo tiempo, ganó la estatuilla a la mejor actriz.

Yeoh estaba en competencia con Cate Blanchett (Tár), Andrea Riseborough (To Leslie), Ana de Armas (Blonde) y Michelle Williams (The Fabelmans).

Brendan Fraser recibió su primer Óscar en 30 años de carrera por el papel protagónico en “La Ballena”. Foto: Reuters.

Todo en todas partes al mismo tiempo ganó en las categorías de mejor actor de reparto (Ke Huy Quan) y mejor actriz de reparto (Jamie Lee Curtis).

Huy Quan pugnaba en la categoría de mejor actor de reparto con Brendan Gleeson y Barry Keoghan (Los espíritus de la isla); Brian Tyree Henry (Causeway) y Judd Hirsch (The Fabelmans).

En el apartado de mejor actriz de reparto, Jamie Lee Curtis, que a sus 64 años ha ganado el primer Óscar en una carrera de más de cuatro décadas, competía con Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever), Hong Chau (The Whale), Kerry Condon (Los espíritus de la isla) y Stephanie Hsu (Todo en todas partes al mismo tiempo) completaban la terna de finalistas en este apartado.

Todo en todas partes al mismo tiempo fue premiada también en las categorías de mejor guion original, mejor edición y mejor dirección (Daniel Kwan, Daniel Scheinert).

El estadounidense-vietnamita Ke Huy Quan ganó el Óscar al mejor actor secundario por Todo en todas partes al mismo tiempo. Foto: Reuters.





“Mi madre está viendo esto en casa. Mamá, tengo un Óscar (…) Pensaba que esto solo pasaba en las películas, pero me ha ocurrido a mí”, dijo entre lágrimas el actor vietnamita Ke Huy Quan tras recibir el premio al mejor actor de reparto por su papel en Todo en todas partes al mismo tiempo. Huy Quan fue Short Round, el simpático compañero de Indiana Jones en Indiana Jones y el templo de la perdición (1984). También apareció en Los Goonies (1985).

Agradezco a cientos de personas, sobre todo a los directores, a Michelle Yeoh y al resto del elenco. Esto no es solo mío. ¡Acabamos de ganar un Óscar!”, dijo Jamie Lee Curtis. Foto: EFE.

Sin novedad en el frente”, la historia de un joven alemàn que vive la realidad de la guerra en las trincheras durante la I Guerra Mundial, obtuvo varios premios en la edición 95 de los Óscar.

La alemana All Quiet on the Western Front (Sin novedad en el frente) recibió el Óscar a la mejor película internacional, una categoría en la que estaban también nominadas Argentina, 1985 (Argentina), Close (Bélgica/Francia/Países Bajos), Eo (Polonia) y The Quiet Girl (Irlanda).

La mejor fotografía fue también para Sin novedad en el frente. The Whale (La ballena) se llevó el premio al mejor maquillaje y peluquería, y el mejor vestuario fue para Black Panther: Wakanda Forever (Pantera negra: Wakanda por siempre).

El filme bélico alemán dominó, además, en las categorías de mejor banda sonora y mejor diseño de producción.

“Quiero agradecer a mi equipo, especialmente a Felix Kammerer (el protagonista) esta es su primera película y tuvo un gran peso sobre los hombros, sin él no estaríamos aquí”, dijo el director Berger al recibir la estatuilla de manos de Salma Hayek y Antonio Banderas. Sin novedad en el frente venía de ganar el premio a mejor película internacional, mejor dirección y mejor película en los BAFTA.

Avatar: The Way of Water (Avatar: el camino del agua) triunfó en la categoría de mejores efectos visuales, mientras que Top Gun: Maverick se llevó el premio al mejor sonido.

La animación es cine, la animación no es un cadete y la animación está lista para dar el siguiente paso”, dijo Del Toro, estatuilla en mano, en la ceremonia 95 de los Óscar. Foto: EFE.

La animación está lista para dar el siguiente paso

“La animación es cine, la animación no es un cadete y la animación está lista para dar el siguiente paso, ya estamos para ello. Ayúdenos a mantener la animación en la conversación”, afirmó Del Toro al recibir la estatuilla que le entregaron los actores Dwayne Johnson y Emily Blunt.

Hacer Pinocho, inspirado en Las Aventuras de Pinocho (1883), tomó al mexicano la mitad de su carrera como cineasta, por el esmero artesanal que implicó hacer un filme de animación con el método stop-motion.

El director dedicó el premio a su esposa, sus hijos y sus difuntos padres. Además del éxito de público y crítico, Pinocho le ha traído otras alegrías, pues ha sido vencedor en los Globos de Oro, los Critics Choice Awards, los Annie Awards y los BAFTA, entre otros premios.

En la edición 95 de los Óscar, el filme de animación se impuso a Turning Red, de Domee Shi; Puss In Boots: The Last Wish, de Joel Crawford y Januel Mercado; The Sea Beast, de Chris Williams, y Marcel The Shell With The Shoes On, de Dean Fleischer Camp.

