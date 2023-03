Carlos Gómez aportará mucho a los Cocodrilos

Luego de tener una excelente temporada con los Gallos de Sancti Spíritus, el jardinero Carlos Gómez regresa con los Cocodrilos de Matanzas, dispuesto a aportar todo su potencial en busca de la corona.

En conversación con Girón,destacó los motivos que lo condujeron al retorno. “La lejanía de la familia fue uno de los motivos, pues la situación económica no me permitía realizar el viaje de forma constante y se hacía cada vez más difícil.

Lea también: Marta y su amor por los Cocodrilos de Matanzas

“Agradezco a todos los espirituanos que realmente fueron esenciales en mi estancia allá y me dieron la oportunidad de jugar pelota y demostrar mi talento.

“Regresé ahora a mi tierra con todo el amor del mundo, para ayudar con todo lo que puedo hacer en el terreno de béisbol”.

Verlo en el listado oficial de los matanceros a la 62 Serie Nacional fortalece las aspiraciones de un equipo que va en busca de mayores empeños de la mano de sangre joven.

Durante los entrenamientos y topes de preparación, Carlos Gómez se mostró en excelente forma.

“Físicamente me siento muy bien. Ya venía con un entrenamiento previo a la concentración de esta preselección. No soy un pelotero que improvisa, me gusta prepararme para intentar tener un buen resultado.

“La pelota es muy complicada y aunque te entrenes muy bien a veces no salen los resultados que esperas”.

Durante la preparación del equipo sub-23 en la pasada campaña se le pudo ver apoyando a los más jóvenes.

“Siempre me mantengo al tanto de mi hermano, que integraba ese equipo, y quise venir a ayudar a los muchachos. Me gusta enseñarles todo lo que se puede hacer creyendo en uno mismo”. (Foto: Raúl Navarro González)