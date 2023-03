A batazos limpios; rompiendo el récord histórico de hits de Cuba en clásicos mundiales; el #TeamAsere consiguió su primera victoria 13 carreras por 4 ante Panamá y mantiene vivas las posibilidades de pasar a la siguiente ronda del certámen.

Luego de los dos primeros descalabros frente a Países Bajos e Italia, y encontrándose completamente contra las cuerdas, los cubanos se jugaban el todo por el nada y lograron firmar la mejor actuación de un equipo Cuba en muchos años.

La clave de este desafío fue la ofensiva, un total de 21 indiscutibles pegó la bateria cubana que desde el mismo primer inning salieron delante en el marcador con un sencillo de Roel Santos y un doble impulsor de su coterráneo Alfredo Despaigne.

Una entrada más tarde Yadir Drake imitiba a Despaigne y se ponía a 180 pies de Home con un batazo entre right-center, esperando a que con otro doble, Mujica remolcara el 2-0 en la pizzarra. Marcador que no duró mucho, pués en ese mismo ininng Panamá explotó al abridor cubano Ronald Bolaños y fabricó un racimo de 4 carreras con homerun incluído para ponerse delante en el juego.

La inoportunidad a la hora de empujar y los errores de Cuba en el corrido de las bases, contribuyó a qué el 2-4 estuviera reflejado en la pizzarra hasta el 6 capitulo. De ahí en adelante la cara de los discípulos de Armando Johnson fue otra, y en dos entradas y media, fabricaron 11 carreras.

El equipo Cuba dió una muestra de lo que es capaz de hacer cuando, sus hombres claves logran ajustarse mejor madero en mano, el pitcheo cubano sigue comportándose de forma expléndida.

Con esta victoria el equipo se ubica momentáneamente en el tercer lugar del Grupo A con 1-2, antecedido por Italia 1-0 y Países Bajos 2-0, a la espera de que Italia pierda frente a China Taipei en el choque de las 6 de la mañana.

Esperemos los cubanos mantengan la buena cara de hoy en su último desafio frente a China Taipei mañana a las 6 am (hora local) y que todo salga según lo previsto, de no ser así Cuba no accedería a la próxima ronda y estaría firmando su peor actuación historica en Clásicos mundiales.

Ofensiva

R. Santos – LF-RF : 5-3

Y. Moncada – 3B : 5-3

L. Robert – CF : 6-2

A. Despaigne – DH : 5-2

D. Garcia – PH-DH : 1-0

E. Arruebarruena – SS : 4-3

L. Mateo – SS : 1-0

A. Martinez – C : 4-0

A. Perez – C : 1-0

Y. Guibert – RF: 3-1

Y. Gracial – LF: 1-1

Y. Drake – 1B : 4-4

Y. Mujica – 2B : 4-3

Picheo

R. Bolaños : 1.1 ininng, 4 hits, 4 carreras, 2 bases por bola

C. Viera: 1.2 ininng, 3 hits, 1 ponche

M. Romero(W, 1-0) : 3.0 ininng, 2 hits, 4 ponches

F. Alvarez: 2.0 ininng,1 base por bola, 3 ponches

Y. Reyes: 1.0 ininng.

(Por Carlos Javier Prado Porcena)

