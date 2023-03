Estrenos de anime para la temporada de primavera 2023

Como ya es costumbre les mostramos un resumen de los animes que se estrenarán en el mes de marzo dando inicio a la temporada de primavera del año en curso. Como generalidad llegarán un par de novedades interesantes y varias secuelas bastante esperadas por los seguidores de este popular género de animación.

El plato fuerte es sin duda alguna la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba titulada como Katanakaji no Sato-hen. Con fecha de estreno para el nueve de abril la obra de Koyoharu Gotouge comenzará el llamado “Arco de los Herreros” donde Tanjiro y compañía tendrán que cumplir una nueva misión, acompañados de dos pilares. La acción, el suspenso, personajes inolvidables y una animación sobresaliente están garantizados.

Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!: Precuela de la conocida saga de fantasía y humor centrada en el personaje de Megumin y su aprendizaje de la magia explosiva, se estrena el 6 de abril.

Tonikaku Kawaii 2da temporada: Una pareja de novios que hacen cosas de novios, realmente no hay mucho más. Humor e historias entrañables que se pueden generar en una vida en pareja, está fechado para el mes de abril.

Dr. Stone: New World: Nueva entrega de la historia donde todo el mundo se vuelve de piedra y tras 3700 años comienzan a de petrificarse las primeras personas. Entre ellos Senku, un joven genio científico que se propone rehacer el mundo mediante el empleo de la ciencia. En este nuevo arco el elenco de protagonistas finalmente se lanza al mar para buscar otros grupos de sobrevivientes. También está programada para el mes de abril.

Edens Zero 2da temporada: La nueva serie del creador de Fairy Tail donde se repiten diseños de personajes, pero ahora la trama trascurre en el espacio. Se estrena el 11 de marzo.

Kidou Senshi Gundam: Suisei no Majo 2da temporada: Dos muchachas luchan con sus robots gigantes de combate espaciales, suena rarísimo lo sé, para arrebatarles el control a las grandes empresas que monopolizan el mercado de armas y demostrar que la tecnología Gundam es viable. Peleas en el espacio y romance. Su estreno será el 9 de abril.

Oshi no Ko: La nueva obra del creador de Kaguya Love is War, donde una idol japonesa adolescente queda mágicamente embarazada y el médico que la atiende muere mientras realiza el parto y reencarna en el bebé de la muchacha. Al menos eso es lo que dice su resumen. Llamar raro al argumento es quedarse corto, pero conociendo al autor este anime debe ser humor puro y crudo de principio a fin.

Niehime to Kemono no Ou: En un mundo habitado por bestias humanoides, los humanos son usados como esclavos. El rey bestia se enamora de una humana adolescente albina y esto cambia su forma de pensar respecto al funcionamiento del mundo. Se estrena en el mes de abril.

Ao no Orchestra: Aono siempre ha admirado a su padre, un gran violinista que le entregó la pasión por el instrumento. Pero luego de que el matrimonio de sus padres se convirtiera en algo tóxico, el chico promete no volver a tocar. Un día después de un incidente con una pelota, acaba en la enfermería con una violinista amatéur que toca muy mal. Luego de descubrir que la chica no solamente se encuentra aislada de sus compañeros, sino que la tratan de abusona, cuando todo es falso, Aono decide enseñarle a tocar. Se estrena el 9 de abril

Mashle: Mash Burnedead es un fugitivo que ha huido de una sociedad donde la magia y poder son la normal. Es una amenaza genética y necesitan purgarlo. Sin embargo, Mash ha entrenado su cuerpo a un punto en que cree poder enfrentarse a la magia, con el sueño de convertirse en el visionario divino. Serie que explotará a más no poder el chiste del protagonista imbatible, a lo One Punch Man. También con fecha para abril sin día confirmado.

Jigokuraku: Una de las imprescindibles esta temporada. La trama gira en torno a Gabimaru, un ninja del pueblo de Iwagakure que luego de ser condenado a muerte, piensa que está harto de asesinar y del mundo de los ninjas, por lo cual acepta su destino. Pero hay algo en él que no le permite morir, y parece ser el vínculo con su esposa. Esto ocasiona que ninguna ejecución funcione y siga viviendo. El tráiler muestra una animación de calidad y combates frenéticos. Se estrena el 1ro de abril.

Kuma Kuma Kuma Bear Punch! 2da temporada: Yuna es una muchacha que juega un juego llamado World Fantasy Online donde vive aventuras cómicas con su traje de oso. Se estrena el 3 de abril.

Isekai Shoukan wa Nidome desu: Primero, el protagonista era un héroe que salvó al mundo, pero luego de perder popularidad, se transformó en un don nadie. Eventualmente, reencarna en el mundo normal, pero cuando finalmente llega a la adolescencia, el mundo que antiguamente lo rechazó, lo recluta de vuelta para que los ayude nuevamente. Un isekai dentro de un isekai que se convierte en otro isekai. Se estrena el 9 de abril.

Isekai wa Smartphone to Tomo ni 2da temporada: Secuela de la historia del muchacho que reencarna en otro mundo y el dios que lo recibe le da la posibilidad de quedarse con un objeto de la tierra y este le pide un celular al que nunca se le acabe la batería con acceso ilimitado a internet. Una trama centrada en el humor que muestra lo poderoso que sería tener acceso a google en el medioevo. Se estrena el 3 de abril.

Mahoutsukai no Yome 2da temporada: Segunda temporada de la historia de la novia del gran mago que finalmente entra en una escuela de magia para aprender a usar sus habilidades.

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu: Kyoutaro Ichikawa es un niño de 11 años que parece normal, pero en realidad está obsesionado con asesinar a Anna Yamada, la muchacha más linda de su escuela. Esto generará situaciones de humor mientras ambos personajes se enamoran. Su fecha de estreno es el 2 de abril.

Dead Mount Death Play: Un rey demonio es derrotado en su mundo de fantasía y reencarna en el nuestro como un adolescente que se ve obligado a enfrentarse a la mafia mientras despierta poco a poco sus poderes de necromancia. Se estrena en abril.

Otonari ni Ginga: Ichirou Kuga es el encargado de mantener a sus hermanos desde el fallecimiento de sus padres. Pero cada vez se le hace más difícil, sobre todo cuando ha perdido una asistente tras otra luego de declarar que quieren seguir sus propios sueños. Ichirou dibuja manga, y un día, aparece ante él una mujer misteriosa y sumamente competente. Pero su forma de actuar es llamativa y extraña. Pronto el chico descubrirá que se trata de una mujer que dice estar comprometida con él. Su estreno es el 9 de abril.

Tengoku Daimakyou: La humanidad actual vive dentro de guetos resguardados por robots, y los niños aprenden a quererlos como parte de su familia. Los niños están llenos de curiosidad sobre el mundo exterior, hasta que descubren que más allá de los muros existen seres sobrenaturales que aislaron a la humanidad. Obra de terror sobrenatural con fecha para el 1ro de abril.

