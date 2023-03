Malena Salazar: “Hay que acercar nuestros libros a los lectores”

Recién culminado el espacio de presentaciones de libros de Ediciones Aldabón en la Feria Internacional del Libro en Matanzas, me acerqué a Malena y le pregunté si podía darme una entrevista. Su reacción inmediata fue dispararme una ráfaga de preguntas: “Pero, ¿dónde, con esta ropa, con la voz como la tengo?”.

Finalmente decidimos sentarnos a tomar un café frente al Teatro Sauto (MN). Yo no entendía cómo una escritora ganadora del Premio David, en 2015, del Calendario, en 2017, del concurso Óscar Hurtado, en 2018, y del Premio de novela Hidra, en 2019, a esas alturas todavía le tenía miedo a un celular grabando.

Antes de hacer mi primera pregunta me aclaró: “No nos demoremos mucho, que le traje un libro a uno de mis lectores que no pudo ir a La Habana a comprarlo”.

—¿Cuándo comienzas a escribir literatura?

—En la escuela primero te enseñan a escribir letras, después palabras, luego oraciones y por último a unirlo todo en un párrafo. Pues, es ahí donde comienzo a escribir literatura, cuando mis compañeros redactaban párrafos yo intentaba hacer cuentos. Si en la tarea pedían un párrafo sobre las vacaciones, a mí lo que me salía era una historia sobre un unicornio. Cuando pasamos a las composiciones me alegré aún más, porque disponía de mayor espacio para redactar.

“En mi casa había un fuerte hábito de lectura. Mis padres leen mucho. Mi abuelo era mi principal proveedor de literatura y lo que más me gustaba leer eran las historias de aventura y fantasía; la ciencia ficción la vine a descubrir ya siendo adolescente.

“Leí a Emilio Salgari, a Dora Alonso, Los Chichiricú del Charco de la Jícara, los cuentos de Oros Viejos y Había una vez. Amaba La Edad de Oro, al punto de interpretar a Nené Traviesa un par de veces en las obras de la escuela, recuerdo que, incluso, me sentía mal por arrancarle las páginas falsas a los libros”.

—Últimamente se acercan muchos jóvenes a los talleres literarios de Matanzas que escriben para plataformas en Internet como Wattpad. Tus inicios como escritora fueron similares. Cuéntanos cómo fue tu experiencia y qué opinas de este tipo de plataformas.

—Todos empezamos por algún lugar y a mí no me molesta reconocerlo. Sería muy hipócrita de mi parte negar mi origen, así que lo digo sin ningún problema: unos de mis primeros textos fueron adaptaciones de Harry Potter.

“En mi época no existía Wattpad ni plataforma similar, apenas estaba apareciendo Internet en el país. En la empresa donde trabajaba mi mamá impartían cursos de Computación e Informática y por ello fue una de las primeras en toda Cuba en tener conexión. Yo me escapaba de las clases en el tecnológico para ir a sentarme en la computadora de mi madre y navegar por los foros y páginas web que comenzaban a surgir, donde las personas publicaban historias alternativas de sus libros favoritos.

“Soy fanática de la saga de videojuegos Tomb Raider y de su personaje principal, Lara Croft. Ella era una mujer fuerte, inteligente, sensual y femenina que, sin embargo, no empleaba nunca su sexualidad para derrotar a los hombres.

“Además, aquel personaje usaba botas y a mí me encantan. Imagínate que mi mamá nunca me las compró porque decía que eran zapatos de macho. Te juro que nada más comencé a trabajar y pude administrar mi propio dinero lo inmediato que hice fue reunirlo para un par de botas.

“Por tal razón, lo primero que escribí conscientemente fueron adaptaciones de Tomb Raider, y al principio las hacía solo para mí, porque lo necesitaba. Luego fue que encontré los foros y empecé a compartirlas con otras personas en Internet, que también creaban sus propios textos sobre El Señor de los Anillos, Star Treck, Star Wars y otras obras de ciencia ficción y fantasía.

“Mucho tiempo después me encontré con el fenómeno de Wattpad, pero para ese entonces ya mi literatura tenía cierto grado de madurez. Una vez que empiezas a escribir para las editoriales tradicionales hay que cuidar lo que se divulga en Internet, porque tus textos dejan de ser inéditos y este es un requisito para publicar.

“A modo de experimento subí algunos “sacrificables” y descubrí que desgraciadamente lo que más llama la atención en este tipo de plataformas es lo romántico y lo cliché, y que los textos con un poco más de oficio apenas se leen. Sin demeritar para nada a los que escriben para este tipo de soporte: como ya dije en un principio, todos comenzamos por algún sitio.

“Si algo bueno tienen las plataformas literarias digitales es que puedes recibir apoyo inmediato. Desde el momento en que le das “subir” a tu texto ya puede haber alguien leyéndolo y a la vez escribiéndote “Oye, tu novela me cambió la vida” o un mensaje parecido. Eso alimenta en exceso tu ego, al punto de no permitirte mejorar como escritor, porque no buscas mejorar, sino seguir alimentándolo.

“Me tomó años reconocer lo valioso de la crítica y darme cuenta de que hay que saber definir cuál de ellas beneficia a tu obra, pasándola por un tamiz. Para lograr eso tienes que deshacerte de ese ego que nos impide ver la diferencia entre nuestra obra como arte y como entretenimiento.

“Todo pasa por el público objetivo para el que escribes. La literatura debe entretener y divertir tanto al autor como al lector, pero también aportar algo más y eso es lo que se podría llegar a perder si no somos capaces de ver más allá.

“Mis adaptaciones de Harry Potter alcanzaban las 30 000 lecturas en cuestión de días, pero eso no significaba que mis textos fueran buenos, ni era garantía de que mi obra trascendiera”.

—¿Qué acciones deben tomar las editoriales cubanas para ganarle el espacio a estas plataformas en Internet?

—Todo pasa por la promoción, hay que acercar nuestros libros a los lectores en el formato que sea y para ellos tiene que ser fácil y cómodo acceder a nuestros textos. Eso es lo que nos está faltando.

“Tuve una experiencia curiosa en la pasada Feria Internacional del Libro de La Habana. Tengo mis redes sociales abiertas para todo aquel que quiera contactarme, solo les pido que se presenten primero. Por Facebook, una desconocida me escribió que había llegado a la feria con la intención de comprar una novela de Wattpad en formato físico, pero que no pudo porque los precios eran exagerados; y que después llegó al puesto de la editorial Gente Nueva y se tropezó con mi libro La ira de los sobrevivientes y que le había encantado.

“Ella desconocía que en Cuba se publicaban obras de ciencia ficción como la mía y finalmente me agradeció por mi novela de esta manera: “Yo estaba pasando por un mal momento y me has salvado”. Por supuesto, yo mientras leía aquello no paraba de llorar.

“Lo que quiero decir con esto es que esa lectora necesitaba apoyo emocional para alejarse de esa situación por la que atravesaba y lo que fue a buscar era esa literatura entretenida que le ofrecía Wattpad. Fortuitamente se encontró con uno de mis libros y fue mi obra la que le sirvió de sostén.

“No hay nada más gratificante para un escritor que el hecho de que su obra pueda significar algo especial para quien la lee. Y créeme, para lograr eso hay que ponerle ese extra que solo se obtiene leyendo, estudiando y mejorando”.