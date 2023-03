UNE prevé afectación de 655 MW durante horario pico nocturno de este miércoles

La Unión Eléctrica estima para la hora pico nocturna de este miércoles una disponibilidad de 2 295 MW y una demanda máxima de 2 880 MW, con un déficit de 585 MW, por lo que si se mantienen pronósticos, se prevé una afectación de 655 MW en este horario.

Están fuera de servicio por avería la unidad 6 de la termoeléctrica Mariel, las 2 y 3 de la Santa Cruz, la unidad de la Guiteras, la 6 de la Nuevitas y la 2 de la Felton. Se encuentran en mantenimiento la 4 de la Cienfuegos y las 4 y 6 de la Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 212 MW.

En la generación distribuida, no están disponibles 903 MW por avería y 282 MW por mantenimiento.

Para el horario pico se estima la entrada de la unidad 3 de Energas Boca de Jaruco, con 30 MW, el completamiento de la unidad 6 de Energas Boca de Jaruco, con 20 MW, y la entrada de la unidad 2 de la termoeléctrica Santa Cruz, con 80 MW.

Este martes el servicio presentó afectaciones por déficit de capacidad desde las 10:38 a.m. hasta las 12:39 p.m., con un máximo de 160 MW a las 11:30 a.m. y en el horario pico desde las 2:40 p.m. hasta las 00:14 a.m. de este miércoles.

La máxima afectación en el horario de la noche fue de 747 MW a las 7:00 p.m., coincidiendo con la hora pico.

A partir de las 06:40 a.m. se comenzó a afectar el servicio por déficit de capacidad de generación en el SEN. Se estima una máxima afectación de 300 MW en el horario diurno.