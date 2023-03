Estar a la viva para equilibrar los pesos

Sinceramente estoy pensando en comprarme una pesa. Creo que mi próxima inversión será en eso. Sí porque, teniendo en cuenta que una libra de lo que sea sube por día u horas, que te roben lo más mínimo repercute en el bolsillo y en la estabilidad emocional.

No es un chiste, ¡ojalá lo fuera! En los últimos días, cada vez que he verificado la mercancía comprada, confirmo que me han dado menos. No importa ya si es estatal o particular, si le pones cara de habilidosa para intimidarlos o si tiras la indirecta de que cuando llegues a la casa lo pesarás; muchos se las ingenian para “equivocarse” siempre a su favor.

Eso cuando somos afortunados y existe una pesa, porque hay quien despacha sus productos “a ojo de buen cubero” o se auxilia de envases como jarros, vasitos de helado, mazos, puñado o cualquier otra unidad de medida no establecida, si tenemos en cuenta que el expendio debe ser en libras o kilogramos.

Este tema no es para nada nuevo. El robo en las pesas siempre ha existido, pero ahora la “mano negra de la inflación” nos obliga a sentirlo con mayor fuerza. Y lo que antes dejábamos pasar para no resultar incómodos, porque solo representaba unos pesitos de más, hoy es imprescindible denunciarlo, pues casi todo cuesta un “ojo de la cara”.

Los trucos para quitar productos y más dinero al consumidor son múltiples y antiguos. Desde la colocación de plomo para que pese más la carga hasta el empleo de pesas no certificadas pudieran ser algunas de las estrategias para hurtar. Sin embargo, muchas veces no se requieren métodos tan sofisticados, basta con aprovecharse de la ingenuidad del cliente.

Tampoco ayuda que ya muchos establecimientos no dispongan de las llamadas pesas de comprobación o que muchas se encuentren en mal estado, y darse cuenta del timo quede a la buena suerte de contar con este instrumento de medición en casa. Pocos son los que una vez constatado el hecho regresan, reclaman y denuncian.

A ello se suman otras cuestiones que agravan la situación. Un análisis breve del contexto indica que no existe, por ejemplo, una correlación sensata entre calidad y precio. Cada quien –y acoto de nuevo, estatales y particulares– se toma la atribución de fijar importes y modificarlos una y otra vez, sin tener en cuenta variables como los costos de la fabricación y comercialización, o las restricciones legales en ese sentido.

De ahí que duela mucho más cualquier pedacito que te roben. En medio de un desabastecimiento atroz, carencia de recursos, inestabilidad brutal en los precios, hablar sobre protección al consumidor es casi una utopía. No obstante, es cuando debiera ser más urgente adoptar medidas severas con los violadores, por lo que representa para el pueblo adquirir alimentos.

Tampoco existe un control administrativo serio ni evidente a las ilegalidades antes mencionadas, ni seguimiento a los llamados precios topados, que la mayoría de las veces no funcionan y generan incomodidades entre la población.

Si bien en Cuba existe un amparo legal, establecido en la Resolución 54/2018 del Ministerio del Comercio Interior, que define los principios de la protección al consumidor, relacionados con la inviolabilidad de estos derechos, el desconocimiento de la población y la falta de actuación de las administraciones echan muchas veces por la borda el terreno ganado en ese sentido.

El robo en las pesas es un acto reprochable desde el ángulo que se mire, y en estos tiempos no queda más que estar a la viva para evitarlo. Y, por supuesto, nunca cansarnos de denunciar.