El colega Juan Gualberto «abre» Jornada de la Prensa

«Es hermoso comenzar la Jornada de la Prensa en este pueblo tan ligado a la historia cubana y a la vida de Juan Gualberto Gómez, uno de sus grandes patriotas», dijo en Unión de Reyes Ricardo Ronquillo Bello, presidente nacional de la UPEC, en la arrancada de una decena de días dedicados a homenajear en todo el país no solo a los paradigmas del sector, sino también a sus protagonistas actuales.

Ronquillo destacó el valor que entraña que, a noventa años de su fallecimiento, los periodistas rindamos homenaje a Juan Gualberto en presencia de su bisnieta Mercedes Ibarra Ibáñez, una activa defensora del legado del patriota y aliada incondicional de los medios de comunicación.

El presidente de la UPEC propuso que el acto de inicio nacional de la Jornada, en plena calle y bajo el sol más transparente, fuera visto como una metáfora de la prensa más cercana al pueblo que nos proponemos consolidar.

Así, a la vista de vecinos y transeúntes que se juntaron a reporteros de todos los medios de prensa de la provincia, a los destacados colegas Abdiel Bermúdez y Elvis Gil y a otros invitados, fue constituida la delegación de base de la UPEC de Radio Unión, formalizada por el presidente provincial, Pedro Rizo, y que con siete integrantes se convierte en la decimotercera de Matanzas y la número 194 de todo el país.

Jóvenes colegas de los medios de prensa hicieron un retrato del trabajo desde sus redacciones. En los discursos, destacó el de Guillermo Carmona, reportero del Periódico Girón y reciente ganador del Premio Anual «Juan Gualberto Gómez», por su obra de 2022.

Guillermo exaltó el valor de asumirse como multimedio y apuntó que su periódico busca ofrecer un panorama más dinámico, aunque el corazón sea la escritura. «Lo más importante del periodismo —precisó— es contar historias».

El coloquio por los 90 años de la muerte de Juan Gualberto Gómez dispuso un panel integrado por el historiador municipal de Unión de Reyes, Henry García González; la historiadora Beatriz Gladys Ortega Alfonso y el jurista y directivo de la Comisión Aponte, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), David López Ximeno.

García González destacó la enorme riqueza que está por explorarse en los archivos del patriota, en especial su documentación y cartas. En su opinión, Juan Gualberto Gómez fue un filósofo de la vida, en lo social, lo amoroso privado y en la intransigencia patriótica.

Entre otros pasajes de valentía, el historiador refirió que Juan Gualberto, que estaba allí justamente como periodista, se atrevió a decir nada menos que en el Parlamento español: «¡Aquí está presente un esclavo!». De igual modo, recordó que cuando José Martí organizaba la guerra en Nueva York —y allí soportaba lo suyo, acota Cubaperiodistas— el hermano negro resistía en Cuba todo tipo de presiones y traiciones.

El historiador de Unión de Reyes invitó a los periodistas a acercarse a la figura, pero con los instrumentos de la investigación más profunda que permitan una mejor comprensión de este hombre pulcro de la guerra y la República.

En tanto, la profesora Beatriz Gladys Ortega Alfonso llamó a impedir que la estatura de la figura se reduzca al levantamiento de Ibarra y a la oposición a la Enmienda Platt. «En él se manifiestan raíces del periodismo revolucionario, patriótico, antirracista, antiplattista y antimperialista», precisó la ponente.

Ortega Alfonso evocó, entre los elogios merecidos por Juan Gualberto, uno de José Martí que conecta directamente con el auditorio del coloquio: el Maestro valoró en su amigo «el tesón del periodista».

Sin título universitario a pesar de sus muchos estudios, Juan Gualberto fue no solo un gran periodista, sino que además demostró especial conocimiento de la matemática esencial y la naturaleza humana, recordó la académica antes de agregar un rasgo esencial del patriota: tenía infinita confianza en la gente humilde, en el pueblo que no se dejaba comprar.

En su intervención, David López Ximeno afirmó que las incesantes denuncias de los males de la República (neocolonial) le trajeron a Juan Gualberto enemistades y constantes ataques.

A juicio del jurista, el patriota entendió tempranamente que el negro no se emanciparía si no se preparaba culturalmente. Esa visión fue compartida por el sabio Fernando Ortiz, quien partía de la idea —dijo el ponente— de que sin conocer al negro no se podía entender la Historia de Cuba.

López Ximeno recordó que Juan Gualberto defendió, en sus discursos como senador, la necesidad de que fueran creadas condiciones para el cultivo intelectual de las personas no blancas; en cambio, el racismo en la intervención norteamericana y en la República que implantó no hizo más que incrementar el que antes había impuesto, a sangre y fuego, la metrópolis española.

Ricardo Ronquillo apuntó la actualidad del tema, en tanto la racialidad y la reemergencia del plattismo son puntos recurrentes en el ataque comunicacional a Cuba.

Mercedes Ibarra Ibáñez recordó que, en calidad de secretario de Educación, su bisabuelo Juan Gualberto —ante cuyo busco colocaron una ofrenda esa misma tarde— logró la escuela mixta y consiguió luego la entrada en ellas de maestros negros. «Él decía que había luchado por la igualdad de todos, no por la separación», contó la anciana.

Durante la mañana del sábado, los periodistas matanceros y sus invitados visitaron el Museo Municipal Juan Gualberto Gómez, en el propio pueblo de Unión de Reyes, donde se atesora la segunda colección más importante del país acerca del patriota. Allí, en compañía de su bisnieta Mercedes, apreciaron piezas singulares, como un sillón original, cartas y la bufanda con la que murió.

A continuación, intercambiaron con trabajadores de la emisora municipal Radio Unión, planta que inicia su identificación con la frase: «Desde la tierra natal de Juan Gualberto Gómez, trasmite…». Yaudel Rodríguez, su director, comentó el valor que el colectivo da a la historia y la cultura locales.

Finalmente, los reporteros, encabezados por el presidente nacional de la UPEC, intercambiaron con los campesinos de la Cooperativa de Producción Agropecuaria «13 de Marzo», donde en conjunto pusieron en valor el trabajo de unos y otros para satisfacer los dos apetitos de cualquier pueblo: el de la mesa y el del alma.

Iniciada este sábado en Unión de Reyes, la Jornada de la Prensa contempla actividades en todo el país. Entre sus puntos más altos están el Coloquio Internacional Patria, los días 13 y 14 de marzo, en Casa de las Américas, y la entrega, el propio 14, en el aula magna de la Universidad de La Habana, de los Premios por la Obra de la Vida «José Martí» y los Premios «Juan Gualberto Gómez», por la Obra del año 2022, dados a conocer recientemente.

