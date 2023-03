Diez marzos después: Chávez junto a Fidel despertándonos sonrisas (+Fotos)

Con Chávez a muchos nos pasa como con el padre o el amigo que la vida nos arrebató, pero que no dejamos ir del todo de nuestras vidas, por el bien y la luz que nos dieron, que aún nos dan. Entonces lo traemos de vuelta una y otra vez, con cariño, en cuentos, imágenes, recuerdos…

En el caso del Comandante barinés, una sobrevida casi siempre de la mano del líder de la Revolución cubana, pues fue él quien lo presentó al pueblo de Cuba y al mundo, como ese Libertador que despierta cada 100 años. Quien además nos enseñó a quererlo porque, cuando la URSS se desintegró y el imperialismo se proponía asfixiar a la Revolución cubana; “Venezuela, un país relativamente pequeño de la dividida América, fue capaz de impedirlo”.

A Chávez y a Fidel por lo general los evocamos juntos, porque cada uno por sí solo era excepcional, pero unidos eran insuperables. Porque cuando los veíamos en el mismo encuadre, no había imposibles para los sueños y las esperanzas de Nuestra América.

Tan diferentes y parecidos a la vez. Fidel, más diplomático, cauteloso, maduro. Hugo, pura improvisación, carisma y echando mano al doble sentido. Pero ambos, queridos por muchos, odiados por otros, soñadores, revolucionarios, defensores de su gente.

Cada uno nos obsequió lo mejor del otro. Gracias al de liqui liqui y boina descubrimos o redescubrimos a un Fidel muy divertido. ¡Se les veía tan felices juntos! De pronto esa felicidad se esparcía y un pueblo entero desbordaba en sonrisas, escuchándolos o viéndolos.

Fidel Castro y Hugo Chávez en el Estadio Lationamericano, de La Habana. Foto: Archivo.

Como aquel 18 de noviembre de 1999, en el juego de veteranos, ante unos 45 000 espectadores en el estadio Latinoamericano de La Habana. Fidel dirigía el equipo de Cuba; y Chávez era el lanzador por Venezuela.

No sé cuándo habremos reído más, si al contemplar semejante jugarreta del mismísimo Fidel Castro, o cuando lo escuchamos en boca de Chávez.

“Esa noche veníamos juntos en el carro, Fidel y yo, ya vestidos con el uniforme de béisbol. Nos paramos en la puerta, íbamos a entrar al estadio cuando Fidel me dijo: ‘Hasta aquí llega mi caballerosidad, de aquí en adelante defiéndete como puedas’. Él me había dicho: ‘Mira, Chávez, te recomiendo que hagan carreras en los primeros innings’. Eso yo lo analizaba y le daba la vuelta: ¿Qué me querrá decir éste con eso? ¡Claro! Tenía la emboscada preparada en el cuarto inning. Pero Fidel se vio obligado a adelantarla. Estábamos dándoles batazos por todos lados y adelantó la emboscada para el segundo inning. ¿Te acuerdas de Germán Mesa? Una barba así… Y una barrigota. Y lo de Kindelán en primera.

“Salió a pitchear uno con una barriga grandota y una chiva postiza, y era nada más y nada menos que este Contreras con una almohada por barriga. Yo lo veo que sale y digo: ‘Este gordo barrigón, ¿quién será? ‘. Me pongo a batear ahí y cuando lanzó la primera recta, ¡fuaz! No la vi. Fidel Castro pide tiempo –esto es verídico– y viene a hablar con el pitcher. Yo lo veo, me acerco a ver qué es lo que van a hablar, ¿no? Y oigo que le dice Fidel: ‘Mira, ¿no le puedes tirar más suave a Chávez?, no le puedes dar un pelotazo a Chávez’. Y dice Contreras: ‘Eso es lo más lento que yo puedo lanzar una pelota de béisbol, Comandante’. Y eran como 90 millas”.