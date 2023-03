The last of us: Una serie de zombis, sin zombis

Por allá por el lejano 2013 un amigo me prestó un videojuego de terror que recién se estrenaba titulado The Last of Us, y que según él era lo mejor que había jugado en su vida. En aquel entonces yo ya había probado a los mandos algunas buenas entregas de sagas de terror como Resident Evil o Silent Hill, pero nada más introducir el disco en mi PlayStation 3 descubrí que la recomendación era totalmente acertada.

El juego nos muestra los inicios de un desastre biológico sin precedentes en el que el hongo Cordyceps ha mutado y ahora infecta a millones de personas volviéndolos agresivos. En solo cuestión de horas la vida de Joel, nuestro protagonista, cambia radicalmente.

Del inicio nos trasladamos a unos cuantos años en el futuro donde las personas viven en ciudades cerradas, poco intercomunicadas unas con otras, dirigidas y administradas con mano dura por el ejército mientras un grupo terroristas llamado Las Luciérnagas lucha por derrocar e orden establecido.

Joel conoce por casualidad a Ellie, una niña que es inmune al virus, y se ve obligado a aceptar la misión de llevarla a una base de Las Luciérnagas donde intentan crear una cura para el hongo. Y hasta aquí puedo llegar sin hacerles muchos spoilers.

Lo cierto es que con Craig Mazin y Neil Druckmann como desarrolladores y guionistas de la serie la calidad estaba garantizada, pero lo que no esperamos es que apenas modificaran la historia original. La trama es prácticamente exacta a la del juego con algunos cambios y agregados que solo enriquecen el universo de The Last of Us.

Lo más destacable, según mi modesta apreciación, es como optaron por dejar a los infectados en un segundo plano al punto de ser un mero complemento en la historia. Esto permite a las audiencias disfrutar de un desarrollo de personajes increíble en medio de una historia que pese a que avanza despacio no deja de disfrutarse.

Las actuaciones de la joven Bella Ramsey en el papel de Ellie y de Pedro Pascal en el de Joel son inmejorables. El resto del casting también está muy bien logrado y los escenarios son increíbles.

The Last of Us es la serie del momento y ha redimensionado a uno de los videojuegos más jugado del mundo acercándolo a un nuevo tipo de público. Es para mí la mejor adaptación de un formato a otro y cumple con todo lo que esperábamos los seguidores de la obra original, es totalmente recomendable.

