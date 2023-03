APARTADO 1433: Indemnizarán los bienes dañados

Relata en su misiva Gonzalo R. Bueno Gutiérrez, vecino de la calle 146, No. 12904, entre 139 y 129, reparto Reynold García, en esta ciudad, que el alto voltaje originado en las redes eléctricas dejó inservibles varios de los equipos electrodomésticos de su hogar.

“Gracias a mi insistencia llegaron los técnicos. Subieron al poste y comprobaron que el cable estaba suelto, haciendo tierra, lo cual inutilizó el televisor, la computadora, un horno microondas, dos ventiladores y cuatro protectores de línea.

“Informé la situación a la Empresa Eléctrica, y ese mismo día entregué la relación de los bienes quemados a la oficina encargada de atender los daños a la propiedad. Me dijeron que visitarían el domicilio para comprobar lo declarado.

“El pasado 2 de noviembre llamé nuevamente a dicha entidad. Se presentó en mi vivienda un funcionario, quien corroboró la certeza del alto voltaje y del cable en mal estado. Entonces, sustituyeron los cables de la acometida y hasta el presente no han ocurrido anomalías. Sin embargo, no he recibido otras explicaciones relacionadas con los daños. Los equipos más imprescindibles ya fueron reparados por particulares a un costo de 8 000.00 CUP.

“Si no poseen medios y recursos, al menos deben comunicarlo a los afectados”, concluye Gonzalo.

Informan ahora Dioelvis Sollet Mosqueda, entonces director general de la Empresa Eléctrica en Matanzas; Naylett Pentón Crespo, directora del Centro Integral de Atención a Clientes; y Melissa Delgado Díaz, especialista principal de dicha entidad, que la reclamación fue atendida según corresponde.

“Como resultado de las pesquisas, se conoció del perjuicio mediante el Sistema Integral de Gestión de Redes y de la reparación el propio día.

“Concluimos que el daño a la propiedad originado por causas técnicas imputables a nuestra empresa procede a favor del reclamante. Al mismo tiempo, daremos continuidad al expediente, según establece la Resolución 400/2021, de la Unión Eléctrica.

“También se realizó el convenio de pago en MLC para la indemnización de los bienes averiados, por un monto ascendente a 202.60 USD, refrendado en el modelo UC-CM 0145. Por lo antes explicado, declaramos la queja solucionada y Con Razón”.

Siempre recordamos a los funcionarios de la Empresa Eléctrica que la celeridad y la explicación de los trámites de rigor resultan vitales en la atención. Priorizarlos es inherente a su responsabilidad.

RECONOCEN SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA

Lupe Irma Caballero Caballero y Jorge Luis Lovio Caballero, vecinos de la calle Vera, No. 5306, entre San Alejandro y Santa Rita, Versalles, Matanzas, reconocen el buen servicio y la profesionalidad de los trabajadores del policlínico Reynold García, ubicado en ese barrio yumurino, en especial a la doctora Yuneisy De León Hernández, la especialista en electrocardiogramas Carmen Rego y los enfermeros Rosabel y Raidel, quienes contribuyeron a disipar la severa crisis de asma bronquial que afectaba a ambos.