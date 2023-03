Administración Biden vuelve a colocar a Cuba en la lista de Estados que patrocinan el terrorismo

La administración de Joe Biden publicó este martes el Informe de Estados Unidos sobre el terrorismo y continúa la designación de Cuba como “Estado patrocinador del terrorismo”.

La Red Nacional sobre Cuba condenó en su cuenta en Twitter esta falsa designación y pidió el fin del bloqueo estadounidense hacia Cuba. “¡Saca a Cuba de la lista! ¡Terminen con el bloqueo!”.

🚨BREAKING: Biden admin releases the Country Report on Terrorism & continues Cuba's designation as a "State Sponsor of Terrorism."



The National Network on Cuba condemns this false designation & calls for an end to US terror toward Cuba. Take Cuba #OffTheList! End the blockade! pic.twitter.com/DYywUlsHta