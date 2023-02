Apartado1433: Trámite demorado o abismo sin fin

“Lo que nunca esperé fue caer en ese inmenso hoyo sin fin de no resolver el problema”. Así reflexiona con evidente decepción Yudith Rivas Morejón, residente en la calle 312, No. 9515, entre 95 y 97, en esta ciudad, cuando decidió realizar un oportuno trámite en la Dirección Municipal del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanístico (Inotu) relacionado con su vivienda.

Comenta la lectora que el vital proceso, demorado durante tres años, al tiempo de redactar su misiva aún no se había concluido por incorrecta redacción del documento, espera por la visita de los técnicos para inspeccionar el domicilio… “y siguen pasando los días y los meses sin respuesta ni avance«.

“Agradezco, a pesar de todo, que el dictamen técnico se lograra finalizar antes de la pandemia, lo cual detuvo el trabajo en muchas instituciones. Pero ya no hay cierres. ¿Qué excusa existe ahora para que un expediente pase de una oficina a otra? De acuerdo con las leyes, mi trámite se soluciona mediante una Resolución emitida por el asesor jurídico del Inotu«.

“Entonces, algo tan simple, al menos así lo aprecio, no se ha podido materializar. Ya planteé la queja en el departamento de Atención a la Población de la entidad, y recibí respuesta, mas no solución, de lo contrario no hubiera tocado las puertas de esta columna. De antemano agradezco la atención”.

Informa ahora el ingeniero Nelson Campos Pérez, delegado provincial del Inotu, que en el planteamiento de la lectora no se consignaba el número del trámite en cuestión, ni tampoco la forma de localizarla por vía telefónica.

Saldados los obstáculos –afirma– se conoció que el expediente correspondía al No. 1804/21, ubicado en la respectiva dirección municipal. Posteriormente, se notificó la resolución al Bufete Colectivo, “pues la remitente había contratado servicios jurídicos especializados. Vía sms, Rivas Morejón confirmó la conclusión del trámite”.

Siempre agradecemos la respuesta, mucho más si está explícita la solución del problema. Consideramos que no resultó obstáculo alguno que la lectora no hubiera consignado su número telefónico. En cambio, sí escribió su dirección particular, dato más que suficiente para localizarla. No se puede justificar lo que a todas luces no admite evasivas.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE

Así titula su reconocimiento Berto Rafael Chicha Sánchez, vecino de la calle Sáez, No. 465, entre Industria y Obispo, municipio de Cárdenas, y profesor de la escuela militar Camilo Cienfuegos, quien el pasado mes de enero estuvo ingresado en el Hospital Militar Mario Muñoz Monroy, de Matanzas.

Elogia la labor de médicos y personal de Enfermería y Servicios, conducidos por su director, el coronel Juan Carlos Martín Tirado, “un colectivo de grandes profesionales como los doctores Ronnier Montejo Aldama (neumólogo) y Juliet Castillo Martín, excelentes jóvenes que tratan con mucho amor a sus pacientes”.

Recomienda Berto Rafael que otros centros asistenciales de la provincia, se nutran de las experiencias positivas que a diario avalan el desempeño de este hospital.

