Los dibujos animados cumplen años

La gran mayoría de personajes del ANIME japonés tiene cumpleaños y no me refiero a momentos específicos en sus propias historias, sino a fechas oficiales que hasta celebran sus fans cada año.

Lo de asignarles fechas de nacimiento a personajes ficticios de dibujos animados no es nuevo ni mucho menos único de la industria cultural japonesa. Esta es una práctica habitual en el mundo de comic occidental que, incluso, se extiende a series de televisión. Por poner un ejemplo el cumpleaños de Bob Esponja es el 14 de julio de 1986.

De vuelta al anime nada más que en el mes de febrero cumplen: Koji Koda, Mezo Shoji y Atsui de My Hero Academia, Nico Robin de One Piece, Edward Elric de Fullmetal Alchemist, Camus de Acuario de los Caballeros del Zodiaco, Giyu Tomioka (Pilar del Agua) y Shinobu Kocho (Pilar de los insectos) deDemon Slayer, Ban de Nanatsu no Taizai y por último Mikasa Ackerman e Ymir,ambas del anime Attack on Titan,

Presumiblemente, la adición de cumpleaños es solo para hacer que los personajes sean un poco más realistas. Y ocasionalmente ayuda con el carácter. Por ejemplo, en Kodocha, Akito recibió su nombre porque nació en otoño y Sana porque nació el 7 de marzo.

A veces, un autor publica un libro de datos con información sobre los diferentes personajes, incluidas fechas de nacimiento, tipos de sangre y demás. Aunque los cumpleaños también pueden ser mostrados en el contenido del programa real.

En el caso de nuestro país celebramos el cumpleaños de Elpidio Valdés el 14 de agosto, porque en esa fecha, pero de 1970, fue publicado por primera vez el personaje en la revista Pionero.